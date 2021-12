Bianca Berlinguer si sposa! La conduttrice di Carta Bianca ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di sempre Luigi Manconi, con cui condivide la vita dagli Anni ’90. La coppia ha anche una figlia, la 23enneGiulia.

Vi raccomandiamo... Dossier contro Bianca Berlinguer, querela in arrivo

La notizia non è ancora ufficiale, ma il settimanale DiPiù ha scoperto i nomi dei due promessi sposi nelle pubblicazioni affisse al comune di Roma. Per la giornalista si tratterebbe del secondo matrimonio: il primo è stato con il collega Stefano Manconi, oggi a capo della comunicazione Rai, da cui divorziò nel 1995.

Anche Luigi Manconi ha un altro matrimonio alle spalle, dal quale sono nati due figli, Davide e Giacomo. È originario di Sassari e, oltre a essere anche lui giornalista, è docente universitario, scrittore e politico. Inoltre, è stato editorialista e commentatore delle più importanti testate italiane, come Il Messaggero, il Corriere della Sera, Il Foglio.

Attualmente lavora a La Stampa e a Repubblica, ed è stato parlamentare nella XII, XIII e XVII legislatura. La prima volta è stato eletto come indipendente nelle file dei Verdi, nel 1994, per poi militare nei Ds e nel Pd. È stato anche sottosegretario di Stato alla Giustizia, nel secondo governo Prodi, dal 2006 al 2008.

Bianca Berlinguer spesso ha spiegato di non sentire nuovamente l’esigenza di indossare nuovamente l’abito bianco, ma ora pare proprio che la coppia abbia cambiato idea. Da sempre molto discreti e riservati sulla loro vita privata non hanno dato notizia in merito alle nozze e al momento non si sa altro, a parte che il matrimonio dovrebbero essere celebrato entro la primavera 2022, data in cui l’annuncio in comune scade.