Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, svelata in Tv la data delle nozze

Il grande giorno è ormai davvero a un passo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato a Silvia Toffanin, ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 9 marzo 2024, la data in cui pronunceranno il fatidico sì: il 30 giugno in Toscana.

“È una domenica, non avrei mai pensato di sposarmi di domenica ma c’era solo quella data e va bene così – ha detto l’argentina – Il giorno prima staremo solo con le nostre famiglie perché quella di Ignazio è più riservata della mia. Poi il 30 ci sposeremo alla presenza di duecento invitati”.

I due futuri sposi hanno scelto di dare un ruolo particolare a Santiago, il figlio che Belen Rodriguez ha avuto da Stefano De Martino, che a breve compirà 11 anni. “Santiago ha chiesto di portare gli anelli, ci sono anche i nipoti di Ignazio ma Santi ha chiesto questa cosa – ha rivelato Cecilia – Santiago è molto contento di questo matrimonio, ha detto che gli piace molto la nostra coppia e che ci vede felici”.

Tra i possibili invitati potrebbe esserci inoltre un cantante amato dall’argentina, anche se su questo non ci sono ancora certezze: “Tango è una canzone che io amo. Ho chiesto a Tananai se può venire al nostro matrimonio a cantare” – ha detto la sudamericana.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno poi ricevuto una lettera da parte della mamma dello sportivo, che è davvero affezionata a entrambi: “Caro Ignazio e Cara Cecilia, sapete bene quando io non abbia mai amato rendere pubblici i miei sentimenti, ma questa volta l’occasione è davvero importante – sono state le sue parole – L’amore ha prevalso e ha bisogno di essere coltivato ogni giorno. Sono felice per voi e con voi e lo sarò immensamente se mi farete stringere tra le braccia il mio quarto nipotino, vi voglio tanto bene, mamma”.

Il futuro sposo non è riuscito a trattenere la commozione: “Mamma è un po’ il mio punto tenero, la mia fonte affettiva”.