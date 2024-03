Millie Bobby Brown ha scelto Matthew Modine per celebrare le sue nozze con Jake Bongiovi. L’attrice, conosciuta per il suo ruolo nei panni di Undici in Stranger Things, avrebbe quindi chiesto di officiare la cerimonia al collega, che proprio nella stessa serie tv interpreta il Dr. Martin Brenner, suo ‘padre’.

A rivelarlo è Matthew Modine stesso, che in un’intervista ad Access Daily ha svelato di avere “una di quelle licenze per far sposare le persone. Millie ha pensato che sarebbe stato grandioso e poi Jake ha detto che sarebbe stata una grande idea, così ho scritto le promesse nuziali, e a loro è piaciuto molto ciò che ho scritto”.

Non si conoscono ancora i dettagli né la data delle nozze, annunciate ad aprile 2023 con un post Instagram. In una recente ospitata da Jimmy Fallon l’attrice, 20 anni, aveva raccontato la romantica proposta del fidanzato, il 21enne figlio del cantante Jon Bon Jovi.

“Un giorno eravamo in vacanza e mi ha detto di prepararmi perché saremmo andati a fare un’immersione alle 8 di mattina nel solito posto”, ha raccontato in trasmissione Millie Bobby Brown. “Eravamo già a qualche metro di profondità quando mi porge una conchiglia, la giro e c’era un anello! Mi volto a guardarlo e lo vedo che tenta di dirmi qualcosa (blblblbl) con tutte le bolle che uscivano. Io gli ho fatto cenno ‘ok’”, ha poi proseguito.

“Mi ha fatto indossare l’anello e, quando ho provato a farglielo vedere sulla mano, è scivolato e ha incominciato a precipitare. Jake si è gettato alla velocità della luce nelle profondità, contro i consigli del subacqueo, ed è riuscito ad acchiapparlo al volo e salvarlo”. Per fortuna, però, l’anello non era quello originale. “È un riflesso di come è fatto e sento che ci copriremo sempre le spalle a vicenda e se uno dei due farà un errore, lo affronteremo”, ha concluso l’attrice.