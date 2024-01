Manila Nazzaro e Stefano Oradei organizzano il matrimonio: "Sarà una festa dell'amore e dell'amicizia"

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si stanno preparando al loro matrimonio: lo ha raccontato la coppia stessa a Verissimo, dove i due hanno svelato anche alcuni dettagli inediti sulla proposta, che è arrivata dopo due mesi dal primo incontro.

“Ad un certo punto le ho detto girati, lei si è voltata e io mi sono inginocchiato”, ha detto Oradei a Silvia Toffanin. “C’è stata una proposta inaspettata perché ci conoscevamo da soli due mesi. Lui ha prenotato una cena in un ristorante a Roma con una vista pazzesca. Dopo questa cena meravigliosa ha deciso di fare una passeggiata per Roma”, ha commentato lei, spiegando:

Dal ristorante all’Altare della Patria io non facevo altro che lamentarmi perché avevo i tacchi. Quando poi mi sono girata, lo vedo inginocchiato con l’anello. In quel momento ho realizzato tutta la mia vita e tutto quello a cui mi è stato detto ‘no’. Mi sono accovacciata e ho iniziato a piangere. Io in quel momento non realizzavo, non riuscivo a parlare.

Poi, lui ha confessato di averla voluta sposare dal primo istante: “Aspettavo solo la serata giusta”. A officiare la cerimonia, che si terrà il 13 maggio 2024, ci sarà Milena Miconi, collega nonché amica personale della conduttrice. Come damigelle Matilde Brandi, Angela Melillo e Samantha De Grenet, amiche di sempre di Manila Nazzaro: “Sarà una festa dell’amore e dell’amicizia. Inviteremo le persone strette, saranno circa 150”, ha svelato quest’ultima.

“Ai miei figli lo abbiamo detto insieme”, ha poi continuato, raccontando come i due abbiano dato la notizia a Francesco Pio, 18 anni, e Nicolas, di 13, avuti dalla showgirl insieme al primo marito, Francesco Cozza. “Li abbiamo fatti sedere sul divano e gli abbiamo detto che ci saremmo sposati. Tutti e due hanno urlato ‘finalmente’ e poi sono tornati a giocare alla play station. Lui si è mosso in punta di piedi ed è riuscito a far innamorare anche i miei figli”, ha concluso.