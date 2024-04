I ‘Me Contro Te’ si sposano: tutti i dettagli del matrimonio di "Luì" e "Sofì"

I ‘Me Contro Te’ si posano: Luigi Calagna e Sofia Scalia, gli youtuber più amati dai bambini, convoleranno finalmente a nozze dopo dodici anni d’amore e una proposta di matrimonio da sogno sul lago di Como nel 2021. A confermarlo, durante un’intervista con il Corriere della Sera, è stata la coppia stessa, la quale ha rivelato che la data sarebbe vicina: “Avremmo voluto farlo prima mi si sono accavallati troppi progetti”, hanno detto i due al giornale.

Calagna e Scalia, che su YouTube si sono guadagnati oltre sei milioni di fan, vorrebbero inoltre condividere l’evento con chi li segue: “Stiamo iniziando a metterci la testa. Non immaginavamo che dopo la proposta la gente si aspettasse che ci sposassimo a breve, pensavamo di avere più tempo. Vogliamo condividere il matrimonio, per bene, con i fan”, hanno dichiarato.

Tra impegni lavorativi e progetti in corso, i due youtuber più amati dai bambini di tutta Italia non hanno mai smesso di sognare il loro grande giorno, anche se la pandemia ha rallentato i loro piani. “Il matrimonio è complicato con le regole del Covid, ci penseremo nei prossimi anni. Di sicuro lo festeggeremo in Sicilia e stiamo studiando il modo di far partecipare i fan”, aveva dichiarato Scalia, oggi 26 anni, a Vanity Fair nel 2022.

L’amore tra “Luì” e “Sofì”, questi i loro soprannomi, è nato dodici anni fa, quando si sono conosciuti a casa di un cugino di Calagna, oggi 31 anni. “L’ho corteggiata per quasi sei mesi fino al fatidico sì. E poi siamo stati sempre insieme”, ha spiegato lui. “All’inizio eravamo separati perché io studiavo Medicina a Palermo, lei stava in paese. Poi sono tornato anch’io, e abbiamo iniziato a fare i video, per gioco”. Oltre al canale YouTube, i due sono ora partiti per il tour di spettacoli live dedicati ai loro piccoli fan, e hanno attualmente cinque film all’attivo: il sesto, Me Contro Te Il Film – Operazione Spie, uscirà nelle sale a giugno 2024.

Dopo tante ore spese a far divertire i bambini di tutta Italia, però, i due vorrebbero ora una famiglia tutta loro: “Abbiamo milioni di figli digitali, ma ne vorremmo di veri anche in questo momento”, hanno concluso.