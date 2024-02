Blake Lively e il segreto del suo matrimonio con Ryan Reynolds: "Ci vuole equilibrio"

Blake Lively ha svelato il segreto del suo matrimonio con Ryan Reynolds. Ospite di Amber Tamblyn a Further Ado, l’attrice ha parlato dell’accordo che lei e il marito hanno preso all’inizio del loro matrimonio, nel 2012. “Quando Ryan e io ci siamo incontrati abbiamo stabilito come regola di non lavorare mai contemporaneamente, in modo da dare la priorità alla nostra vita personale”, ha detto quindi la star.

“È proprio come pianificare le spese, ci vuole equilibrio”, ha poi continuato l’attrice, ricordando che, all’inizio della loro frequentazione, nel 2011, era lei la più impegnata dei due: in quel periodo, infatti, Blake Lively stava lavorando allo show televisivo Gossip Girl.

“Sono abituata a lavorare duro e a continuare e continuare e continuare e continuare senza fermarmi”, ha aggiunto. “In particolare, ‘Gossip Girl’ ha rappresentato sei anni della mia vita, e a volte giravamo tre episodi contemporaneamente”.

Già nel 2019 Reynolds, anch’esso un attore, aveva parlato a People di come i due si organizzassero con il lavoro: “Blake e io non facciamo film contemporaneamente. Se lei girasse un film in Tailandia e io girassi un film a Vancouver non ci vedremmo mai. Lavoriamo come un’unità e questo funziona molto bene per noi”, aveva spiegato. “I bambini stanno con noi e la famiglia sta insieme, ed è lì che si trova la casa. Quindi, se siamo in Spagna, nello Utah o a New York, finché stiamo insieme, siamo a casa”.

E, a quanto pare, l’accordo ha funzionato: i due sono più innamorati che mai, e di recente hanno dato il benvenuto al loro quarto figlio, del quale, però, non si conosce il sesso né il nome. Insieme, i due sono anche genitori di James, 9 anni, Inez, di 7, e Betty, di 4.