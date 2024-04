Roberta Morise e l'addio al nubilato con il pancione: le foto più divertenti

Un pigiama party, una skin care con le amiche, una torta piena di panna e tante risate. Questa è la ricetta perfetta dell’addio al nubilato di Roberta Morise, prossima alle nozze con lo chef Enrico Bartolini. La coppia è in attesa del primo figlio, che nascerà a maggio, quasi tre mesi prima del matrimonio, previsto per il 31 agosto. La 38enne, conduttrice di Linea Verde, quindi, ne approfitta prima che nasca il piccolo, e festeggia con le sue migliore amiche, ribattezzate scherzosamente ‘damigiane’, e che le faranno anche da damigelle nel giorno del fatidico sì.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini, si sono conosciuti meno di un anno, quando lei andò a cena con un’amica nel ristorante dello chef a Castiglione della Pescaia. Da allora, iniziarono a frequentarsi, fino a che “A fine agosto, in una serata bellissima a Milano, è iniziata la nostra storia d’amore” e , dopo appena un mese, la notizia della gravidanza: “Era fine settembre. Ho scoperto di essere incinta mentre accompagnavo mia sorella dal ginecologo per l’ultimo controllo prima del parto. Avevo un ritardo, la dottoressa, già che ero in studio, mi fece una visita e mi comunicò che ero in attesa. Una sorpresa pazzesca”, si legge su Vanity Fair.

Tantissima la gioia della coppia che, nonostante si fosse conosciuta da poco, non ha mai avuto dubbi: “Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c’è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi. Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici”. Poi la proposta di matrimonio, arrivata a San Valentino al Roberto’s Restaurant & Lounge di Dubai, in cui Bartolini lavora. Qui lo chef si è inginocchiato improvvisamente durante una passeggiata con la conduttrice, e le ha chiesto di sposarlo.