Torna l’appuntamento con Ballando con le stelle. Lo storico programma di RaiUno condotto da Milly Carlucci è giunto ormai alla sedicesima edizione e la prima puntata va in onda sabato 16 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai. Tra i concorrenti di questa stagione c’è anche la modella Bianca Gascoigne. Conosciamola meglio.

Classe 1986, Bianca è nata il 28 ottobre nella contea di Hertfordshire in Inghilterra. Negli anni si è affermata come modella, per poi diventare un personaggio molto presente nella televisione britannica. Le partecipazioni al Celebrity Big Brother (edizione inglese del Grande Fratello VIP) e al reality show Love Island, dove ha trionfato nell’edizione del 2017, hanno permesso a Bianca di essere conosciuta dal grande pubblico.

Oggi, oltre ad essere una celebrata influencer, con milioni di follower che seguono le sue pagine social, Bianca è anche un’imprenditrice di successo. La giovane, infatti, ha aperto un locale di strip club, diventato in poco tempo, molto famoso a Londra. La trentacinquenne, che quest’anno si è sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione del seno, è fidanzata con Kris Boyson, personal trainer e guru del fitness. Nell’ultimo periodo si rincorrono le voci sulla possibile fine della loro storia, ma nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte della coppia.

I due hanno anche diverse attività in comune nell’ambito dello sport e delle palestre. Bianca, è diventata famosa in Italia, quando suo padre Paul, ex stella del calcio che ha vissuto una parentesi della sua carriera anche con la maglia della Lazio, ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Nella sua esperienza a Ballando con le stelle, avrà come partner il ballerino Simone Di Pasquale.