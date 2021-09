Sguardo profondo e un passato difficile alle spalle Samy Youssef si è già conquistato l’affetto del pubblico. Il modello di punta del brand Moschino è stato l’ultimo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il programma condotto da Alfonso Signorini – e con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste – è giunto alla sua sesta edizione, e va in onda su Canale 5 ogni lunedì e venerdì in prima serata.

Classe 1995, nato a Sharm el Sheik e sbarcato a Trapani all’età di 15 anni, Samy ha dichiarato di essere fuggito dall’Egitto con la speranza di poter realizzare i suoi sogni: la realtà egiziana, infatti, non gli consentiva di studiare e di affermarsi come avrebbe voluto. Per farlo, però, il ragazzo ha affrontato un terribile viaggio su un barcone: delle quaranta persone che sono salite a bordo con lui per raggiungere l’Italia, solo tre sono sopravvissute. “Ricordo che era marzo. Il barcone era affollatissimo, io ero il più piccolo del gruppo e in quel viaggio ho visto la mia morte“, ha dichiarato il giovane in un’intervista ripresa poi da Il Messaggero.

Nonostante la terribile esperienza, Samy non si è perso d’animo. Dopo essere sbarcato a Trapani si è trasferito a Roma, dove è stato affidato a una casa-famiglia. Ha iniziato a lavorare come cameriere e, grazie ad un’amica già avviata nel mondo della moda, è riuscito ad affermarsi come modello. Ha alle spalle collaborazioni con Versace e Trussardi e oggi è il volto di punta di Moschino. Samy ha anche preso parte nel 2019 alla seconda edizione di Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il ragazzo ha affermato di essere single e di sperare di incontrare l’amore proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Samy, inoltre, continua ad aiutare la sua famiglia dall’Italia: i suoi genitori e suo fratello, infatti, sono rimasti in Egitto.