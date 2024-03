La partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è stata decisamente importante per BigMama, che si è presentata con un brano che per lei era autobiografico, La rabbia non ti basta, in cui lei parlava della sofferenza che lei si è trovata a subire sin da ragazzina, dove è stata vittima di bullismo e oggetto di insulti per il suo aspetto fisico da parte di molti dei suoi coetanei.

A questo si è aggiunto il linfoma di Hodgking, che le è stato diagnosticato nel pieno della pandemia, poco dopo il suo trasferimento a Milano, dove era arrivata con il sogno di dimostrare le sue doti canore. “Sono viva grazie alla chemioterapia – sono state le sue parole a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 10 marzo 2024 – La botta più forte è stata guardarsi allo specchio e non riconoscersi, non avevo le sopracciglia, era ingrassata, poi però ho capito che io stavo affrontando qualcosa di veramente difficile e l’aspetto fisico non c’entrava nulla”.

Rifugiarsi nella musica, sua grande passione, è stata per lei un’importante valvola di sfogo: “Io non ho avuto paura di morire perché sapevo che passati i 6 mesi di terapia sarei tornata a cantare. Era il mio obiettivo”.

Ora lei si sottopone come da protocollo a controlli periodici, ma tutto sembra procedere per il meglio.

A regalarle gioia ora è anche l’amore, come lei ha ammesso candidamente pur essendo davvero riservata sulla sua vita privata. BigMama è infatti fidanzata con Maria Lodovica Lazzerini, che la supporta anche a livello professionale, visto che è autrice della canzone che lei ha interpretato nella kermesse canora: “L’amore? Io sono innamoratissima – ha sottolineato la cantante -. Ho una bellissima fidanzata. Adesso viviamo insieme e ci sentiamo già grandi. Lei è la mia prima effettiva ragazza ed ora stiamo proprio bene. Scriviamo anche le canzoni insieme” – ha concluso.