BigMama farà un discorso all’ONU contro il body shaming

Dopo Sanremo, BigMama vola oltreoceano: domani, 22 febbraio 2024, la rapper di Avellino sarà ospite al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York per tenere un discorso contro il body shaming e il bullismo.

L’evento si svolgerà nell’ambito dell’iniziativa ‘Le arti per la cittadinanza globale’ all’interno della conferenza internazionale Global Citizens Model United Nations, promossa dallo United Network, organizzazione del Dipartimento di Global Communications dell’ONU. Qui BigMama, al secolo Marianna Mammone, porterà i temi che più le stanno a cuore all’interno di un discorso a tema ‘Crescere e guardare al futuro’.

La cantante parlerà davanti a una platea di 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni portando la sua esperienza di vita personale, segnata anche da bullismo e body shaming. “Mi dicevano: cicciona, fai schifo. Ed ero convinta di meritarlo finché ho iniziato a scrivere e ho iniziato a credere moltissimo in me stessa”, aveva detto nel 2022 dal palco del concerto del Primo Maggio a Roma.

La cantante, 23 anni, aveva partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta, sempre basato sul suo vissuto personale. “Sentivo l’urgenza di raccontare per la prima volta i traumi che ho vissuto da piccola. Ho sempre scritto testi che parlano di rivalsa, ma mai parlando di me in primo luogo. È infatti una canzone scritta di getto, in appena tre ore di sessione, insieme al mio producer Estremo e alla mia fidanzata, che peraltro mi ha anche aiutato sulla melodia”, aveva dichiarato poi in un’intervista al Corriere della Sera.

Dopo la sua partecipazione al Festival della canzone italiana, è atteso per l’8 marzo Sangue, il suo primo album. “Sangue come quello che mi lega ai miei genitori, ai miei fratelli, alla mia terra. Sangue che butti quando soffri, sangue di ferite aperte, sangue che arriva alla testa quando la rabbia è più forte di te. Come la parte di me che il tumore ha deciso di attaccare, sangue e musica che scorrono insieme nelle mie vene”, aveva scritto l’artista su Instagram.