Billie Eilish canta No time to die, colonna sonora di James Bond (testo)

Non si sono sbagliati i produttori della saga di James Bond quando hanno chiesto a Billie Eilish di interpretare la canzone d’apertura del nuovo film di 007, No Time To Die. Vincitrice di 5 Grammy Award, la cantante sta rivoluzionando il mondo della musica con un suono intimo, onesto e oscuro, e quest’atmosfera pervade anche il brano omonimo, pubblicato proprio oggi.

La sua nuova canzone, ovviamente intitolata No Time To Die, è stata prodotta da suo fratello Finneas O’Connell, vincitore anch’egli dei Grammy. Gli arrangiamenti sono invece del compositore di colonne sonore Hans Zimmer e Matt Dunkley, mentre la chitarra è del famoso chitarrista degli Smiths Johnny Marr.

A soli 18 anni la Eilish è ufficialmente la più giovane artista della storia ad aver intonato la canzone di un film di James Bond. No Time to Die arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 9 aprile, ma nel frattempo la cantante si esibirà ai Brit Awards che si terranno a Londra il 18 febbraio.

Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori di No Time To Die, si sono detti entusiasti del risultato della collaborazione: “Billie e Finneas hanno scritto una canzone incredibilmente potente e toccante per No Time To Die, che è stata concepita per funzionare perfettamente con la parte emotiva del film“.

Ricordiamo che il film vedrà per l’ultima volta Daniel Craig nei panni di James Bond. L’attore sarà accompagnato da un cast composto da star quali Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch.

Questo il testo di No Time to Die (con nostra traduzione a seguire):

I should have known / Avrei dovuto sapere

I’d leave alone / Che mi avresti lasciato solo

Just goes to show / Questo dimostra solamente

That the blood you bleed is just the blood you owe / Che il sangue che versi è il sangue che devi

We were a pair / Eravamo una coppia

But I saw you there / Ma ti ho visto lì

Too much to bear / Troppo da sopportare

You were my life, but life is far away from fair / Eri la mia vita, ma la vita è molto lontana dall’essere giusta

Was I stupid to love you? / Sono stato stupido ad amarti?

Was I reckless to help? / Avventato ad aiutarti?

Was it obvious to everybody else? / Era ovvio a tutti gli altri?

That I’d fallen for a lie / Che sarei caduto su una bugia

You were never on my side / Non sei mai stato al mio fianco

Fool me once, fool me twice / Imbrogliami una volta, imbrogliami due

Are you death or paradise? / Sei la morte o il paradiso?

Now you’ll never see me cry / Ora non mi vedrai mai piangere

There’s just no time to die / Non c’è proprio tempo per morire

I let it burn / Lascio che bruci

You’re no longer my concern, mmm / Non sei più una mia preoccupazione

Faces from my past return / Facce ritornano dal mio passato

Another lesson yet to learn / Un’altra lezione da imparare

That I’d fallen for a lie / Che sarei caduto su una bugia

You were never on my side / Non sei mai stato al mio fianco

Fool me once, fool me twice / Imbrogliami una volta, imbrogliami due volte

Are you death or paradise? / Sei la morte o il paradiso?

Now you’ll never see me cry / Ora non mi vedrai mai piangere

There’s just no time to die / Non c’è proprio tempo per morire

No time to die, mmm / Non c’è tempo per morire

No time to die, ooh / Non c’è tempo per morire

Fool me once, fool me twice / Imbrogliami una volta, imbrogliami due volte

Are you death or paradise? / Sei la morte o il paradiso?

Now you’ll never see me cry / Ora non mi vedrai mai piangere

There’s just no time to die / Non c’è proprio tempo per morire