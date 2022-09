Blake Lively e Ryan Reynolds aspettano il quarto figlio: la gioia dopo la paura

Galeotto fu il decimo vertice del Forbes Power Woman, la cerimonia in cui vengono proclamate le 100 donne più potenti del mondo in base all’impatto economico, politico, sociale e mediatico. Per l’occasione, Blake Lively ha sfoggiato un bel pancione! La donna, in mini dress in lurex e Mary Jane con plateau panna, ha mostrato orgogliosa ai fotografi il segno inequivocabile di un bimbo in arrivo. Splendente e radiosa come non mai, Lively è alla quarta gravidanza. Lei e Ryan Reynolds sono già genitori di tre bambine: James, Inez e Betty.

Le foto confermano le voci che si rincorrevano già da qualche tempo ma che non erano mai state confermate dalla coppia, nota per la sua simpatia ma soprattutto per la riservatezza. E proprio nei giorni scorsi Ryan Reynolds ha rinunciato alla sua privacy per lanciare un messaggio molto importante. In seguito a una scommessa persa con un amico, l’uomo si è sottoposto a una colonscopia. L’esame ha evidenziato la presenza di un piccolo polipo che, se trascurato, avrebbe potuto evolvere in qualcosa di negativo. Reynolds ha mostrato a tutti il risultato della colonscopia con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione, un aspetto che spesso tendiamo a trascurare.

Blake Lively e Ryan Reynolds non hanno mai negato il desiderio di avere una famiglia numerosa. L’attrice ha confessato che la sua priorità sono le figlie, per questo ha sempre preferito non lavorare in contemporanea con il marito. Reynolds, dal canto suo, ha annunciato qualche tempo fa il desiderio di ritirarsi dalle scene per dedicarsi completamente alla famiglia. La sua paura, ha dichiarato in una recente intervista, è quella di perdere attimi preziosi della vita delle sue figlie e di non riuscire a regalare loro una vita normale con un padre presente che tutti i giorni le porta a scuola.