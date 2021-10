Perché Ryan Reynolds ha deciso di prendersi un periodo sabbatico dal cinema

Ryan Reynolds si prende una pausa dal cinema. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore con un post su Instagram, pubblicato dopo la fine delle riprese di Spirited. Sembrerebbe trattarsi di un breve periodo sabbatico, in cui concedersi un po’ di tempo per sé e per la sua famiglia, dopo le fatiche del 2020 e del 2021. “È finita per me con Spirited. Non sono sicuro di essere stato pronto a dire sì ad un film così impegnativo anche tre anni fa“, ha scritto infatti sui social.

L’attore è stato infatti impegnato sul set di un film natalizio, una versione in chiave musical del celeberrimo Canto di Natale di Charles Dickens, in cui Reynolds interpreta un giovane alter-ego di Scrooge. Al suo fianco Will Ferrell, nei panni del Fantasma del Natale Presente, e Octavia Spencer nel ruolo della collega di Scrooge. “Cantare, ballare e recitare con Will Ferrel ha fatto avverare tanti sogni. E questo è il m io secondo film con la fantastica Octavia Spencer“.

Per lui è, quindi, il momento giusto per una breve pausa: “È il momento perfetto per un piccolo periodo sabbatico dal girare film. Mi mancherà ogni secondo del lavoro con questo gruppo di creatori e artisti oscenamente talentuosi. In questi giorni, la gentilezza conta molto più del talento. Sono stato fortunato a lavorare con persone che sono piene di entrambe le cose“, continua l’attore su Instagram. A sdrammatizzare ci ha pensato la moglie, Blake Lively, che ha commentato il post scrivendo “Michael Caine lo ha fatto prima”.

Niente paura, però: non è certamente un addio alle scene. Dopo il successo di Free Guy nell’estate 2021 e Red Notice, in uscita su Netflix a novembre, sembra che Ryan abbia già in programma di tornare a recitare in Deadpool 3 e in un eventuale sequel di Free Guy, senza contare anche The Adam Project, previsto per il 2022 nelle sale.