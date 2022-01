È arrivato puntuale come ogni terzo lunedì di Gennaio anche il Blue Monday del 2022. Questo giorno è considerato il più triste dell’anno, complici le festività natalizie appena passate, il freddo, il sole che tramonta prima e l’estate che ci sembra ancora così lontana. Per tenere alla larga malumori e tristezze uno dei rimedi sicuramente potrebbe essere quello di puntare tutto sul look, scegliendo outfit colorati e in grado di sollevare il morale con il potere della cromoterapia.

Il trucco è semplice: basta indossare capi o accessori dai colori vivaci e solari come il rosso, il rosa, il verde, oppure il giallo e il fucsia. Tutte le palette di queste nuance saranno sicuramente in grado di illuminare la vostra giornata, anche quella più triste del Blue Monday. Un esempio di look vitaminici lo possiamo rubare dalle vetrine Instagram delle vip, sempre in grado di darci spunti da imitare.

Partiamo dal rosa, un colore capace di allontanare i pensieri negativi e di favorire concentrazione e buonumore. Il caldo maglione di lana a trecce di Michelle Hunziker in questa tonalità è veramente perfetto, sia per combattere il freddo di questo periodo sia perché il rosa è in grado di trasmettere calma, serenità e alleviare le tensioni emotive.

Un altro colore ideale per combattere la tristezza del Blue Monday è il giallo, nuance oltretutto molto di tendenza in questo inverno 2022. Simbolo di energia e vita, il giallo ci regala luminosità e allegria, proprio come nel tailleur di Penelope Cruz: un completo firmato Chanel in tweed, composto da un blazer doppiopetto, con bottoni dorati, maniche leggermente ampie e una gonna aderente sui fianchi.

Passiamo al verde, colore dell’armonia e della comprensione, rappresenta la vita e la speranza e infonde una sensazione di pace e tranquillità. Per questa tonalità abbiamo scelto il look di Valentina Ferragni che ha indossato un maglione di lana verde brillante: il pullover, dal taglio leggermente cropped, è stato abbinato a una minigonna nera e a un bomber smanicato. A completare il look una borsa a mano sempre verde e un paio di stivali laccati a punta.

Il fucsia è di certo uno dei colori vivaci che più di altri trasmettono allegria: una tinta briosa, che simboleggia ottimismo e trasmette spensieratezza. Una nuance perfetta di questo colore la ritroviamo nel completo di Paola Di Benedetto, indossato nella quinta puntata di Hot Factor: si tratta di un blazer con bottoni a contrasto e di un paio di pantaloni palazzo, abbinati ad un top cropped nero. Un look che sprigiona dinamismo e trasuda personalità.

Per finire con la carrellata dei colori che ci possono aiutare a combattere la tristezza del Blue Monday, ma non solo, c’è il rosso: un colore iconico e passionale, simbolo di movimento, forza e carica vitale. Come esempio vi proponiamo l’ultimo look sfoggiato da Sabrina Ferilli in una puntata di C’è posta per te: un abito rosso in velluto, con maniche lunghe, spalle in evidenza e gonna taglio longuette.