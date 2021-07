Essere in scaletta con cantanti del calibro di J-Ax, Baby K, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Fedez, Francesca Michielin e Gigi D’Alessio (soltanto per citarne alcuni) significa essersi guadagnato un posto importante nel panorama musicale italiano. E Federico Orecchia, conosciuto con lo pseudonimo di Boro Boro, rapper torinese classe 1996, di strada ne ha fatta per arrivare fin sul palco del Radio Norba Cornetti Battiti Live 2021, il festival condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Partito dai festival musicali del molisano, terra d’origine di sua madre, il cantante ha mosso i primi passi verso la celebrità facendo conoscere la sua arte su Youtube. Freestyle esplosivi e rime taglienti hanno catturato l’attenzione di un pubblico, inizialmente di nicchia, che si è mano a mano affezionato alla cifra stilistica del trapper venticinquenne.

Il primo singolo pubblicato da Boro Boro, Rapper Gamberetti, risale al 2017. Poi il tentativo del 2018 di entrare nel talent show X-Factor, dove però non riesce a superare la fase delle audizioni. La svolta nel 2019: doppio disco di platino per il singolo Lento, prodotto dal Dj dei Club Dogo Don Joe e al quale partecipa anche Mambolosco. Una collaborazione, quella con il rapper cresciuto negli Stati Uniti, che si consolida nel 2020, quando i due incidono insieme l’album Caldo. L’estate del 2021 è segnata da un altro featuring. Questa volta Boro Boro duetta con la cantante milanese Cara sulle note del brano Que tal.

Proprio insieme a lei, il 20 luglio, si esibirà al Castello Aragonese di Otranto, una delle sedi di Battiti Live 2021, che Radio Norba organizza nei luoghi più suggestivi della Puglia. Lo show verrà trasmesso su ItaliaUno e, oltre agli artisti già citati in precedenza, saliranno sul palco anche Aka7even, Fred De Palma, i Sottotono, Gaia, Tancredi, La Rappresentante di Lista, Gio Evan, Irama e Annalisa.