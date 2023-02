Prendere ispirazione per il proprio look dai personaggi famosi è più che normale. Sono loro, infatti, spesso a lanciare le tendenze ed è per questo che gli amanti del fashion fanno il possibile per imitarli, anche se non sempre alcuni dei loro outfit sono del tutto economici. Questo è quello che è accaduto con la borsa baguette che spesso abbiamo visto a Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker, una delle protagoniste più amate di Sex and the city.

I telespettatori della serie Tv spesso si sono identificati in lei per la sua sfortuna in amore ed è per questo che in alcuni casi se ne hanno la possibilità decidono anche di sfruttare alcuni dei suggerimenti modaioli che lei ha dato spesso.

La sua borsa, una Fendi caratterizzata da tantissime paillettes viola, è ormai entrata nella storia e ha rappresentato il sogno di molte donne. Ora, però, un po’ tutte potranno acquistarla, compresa chi non aveva modo di svenarsi per poterla avere tra le mani.

A offrire la possibilità di acquistare un modello del tutto simile alla borsa baguette di Carrie Bradshaw, ma decisamente più accessibile nel prezzo è stata H&M, marchio celebre per prodotti non eccessivamente costosi, ma che allo stesso tempo cercano di prestare attenzione, per quanto possibile, anche alla qualità.

La versione del brand ha la stessa tonalità di colore, è completamente foderata e ha una tracolla regolabile, oltre a una chiusura con fermaglio in metallo dorato, che dà un tocco di stile in più e che la rende adatta a essere utilizzata anche in occasione di eventi formali. Ed è disponibile in commercio a soli 24,99 euro, particolare non da poco.

I cultori del telefilm la ricordano già negli anni ’90, quando il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker era stata vittima di un furto: il ladro le chiedeva di consegnarle la borsa, ma lei lo aveva corretto subito dicendo l’ormai celebre frase: “È una baguette!“. Recentemente l’accessorio è comparso anche in And Just LIke That, uscito nel 2022, a conferma di come sia davvero senza tempo. Fendi la propone a 4 mila euro!

Parker ama decisamente un prodotto come questo, da cui difficilmente arriva a separarsene: “Ho la mia primissima Baguette, la avrò sempre – ha detto l’attrice -. La presterei, la condividerei, ma non la regalerei mai”. Non a caso, l’attrice ha collaborato con l’azienda per la realizzazione di un paio di borse baguette in edizione limitata in occasione del 25esimo anniversario.