L’attesa è finalmente finita: And Just Like That…, il reboot dell’iconica serie tv Sex and the City, arriva su Sky a partire da giovedì 9 dicembre. È una delle uscite più attese del 2021, e ora i fan di Carrie Bradshaw e compagne stanno per fare un tuffo nel passato. O meglio, nel presente visto che il revival vede le protagoniste alle prese con la vita da cinquantenni. E, in occasione della première newyorkese della serie, la protagonista Sarah Jessica Parker ha lasciato tutti senza fiato sul red carpet.

Avvolta in un meraviglioso abito grigio, dalla gonna vaporosa e iper femminile impreziosita da un dettaglio di tulle rosa, l’attrice ha sfilato di fronte ai fotografi con la sua famiglia. Da una lato il marito, Matthew Broderick; dall’altro il loro primogenito, James. E, al loro fianco, Sarah Jessica Parker è apparsa più radiosa che mai. I tre hanno posato mano nella mano, in una serie di scatti dolcissimi. “Sono molto, molto contenta che loro due siano qui“, ha detto l’attrice ai giornalisti. Un quadretto famigliare a cui mancavano, però, le gemelle Thabita e Marion, le figlie minori.

Non è la prima volta che James, nato nel 2002, compare insieme ai genitori su un red carpet e, nonostante la giovanissima età, sembra decisamente a suo agio sotto i riflettori. Quella formata dai suoi genitori è una delle coppie più longeve di Hollywood: i due attori si sono conosciuti nel 1993, e da quel momento non si sono più lasciati. “Sembra banale, ma se ti piace la persona con cui stai sei fortunato. E a me Matthew piace ancora tantissimo. Ogni giorno imparo cose nuove su di lui. Se sei fortunato, il matrimonio ha tante vite“, aveva rivelato l’interprete di Carrie a People, quando le era stato chiesto quale fosse il segreto per un matrimonio duraturo.

Perciò il marito non poteva mancare in un’occasione importante come quella della prima del revival della serie che ha reso famosa Sarah Jessica Parker. Insieme a Carrie Bradshaw, in And Just Like That…, anche le amiche di sempre, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis). Come sappiamo, invece, manca Samantha, interpretata da Kim Cattrall: ma niente paura, la sua assenza verrà spiegata nel corso della serie. Intanto i fan sono già sintonizzati su Sky, dove il reboot di Sex and the City è disponibile On Demand dalla mattina del 9 dicembre in lingua originale. Chi vuole vederla in italiano, invece, deve aspettare la prima serata di sabato 11 dicembre.