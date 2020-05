Borse a tracolla: modelli e marchi sui quali investire

Dalla celeberrima 2.55 di Chanel fino ai modelli di Gucci disegnati da Alessandro Michele, le borse a tracolla non smettono di conquistare i favori di fashion victim e shopaholic.

Tutto tranne che economiche, ci sono modelli e marchi – in pelle, morbida, in tweed o in materiali pregiati (anche se molte delle maison hanno da tempo messo al bando le pelli esotiche) – che al di là delle tendenze di stagione rappresentano dei piccoli gioielli sui quali investire: non passano di moda e vanno su tutto (o quasi…), veri e propri passe-partout per tutte le occasioni.

In versione maxi o minibag, colorate o rigorosamente nere, ecco i 10 modelli e marchi di borse a tracolla sui quali investire.

Non solo 2.55. Da Chanel, tra le borse a tracolla su cui investire, c’è anche la Boy Chanel creata da Karl Lagerfeld. Il Kaiser si è ispirato alle giberne dei cacciatori che Mademoiselle portava a tracolla. La borsa deve il suo nome all’amato di Gabrielle Chanel nella sua giovinezza, Boy Capel. Il modello nero in pelle e metallo effetto rutenio è un classico che non passa mai di moda.

Prezzo su richiesta

Di Givenchy la Mystic in morbida pelle nero con chiusura magnetica Doppia G in metallo satinato dorato con incisione, patta triangolare con firma impressa e impunture decorative. Sulla parte superiore, una striscia di pelle rigida con anelli di metallo e rinforzi e un manico in pelle con dettagli in pelle scamosciata, per portare il modello a mano. Tracolla regolabile e rimovibile con moschettoni di metallo per portare il modello a tracolla o a spalla. Una tasca piatta sul retro della borsa. All’interno, uno scomparto principale e una tasca piatta.

Prezzo consigliato: 1.890 euro

È realizzata in pelle matelassé nera a righe diagonali, la borsa a spalla di Gucci GG Marmont dalla forma leggermente strutturata si arricchisce di un manico in bambù, un elemento che richiama la tradizione della Maison. Dettaglio distintivo di questa linea, il logo Doppia G è riproposto in una preziosa variante effetto torchon.

Prezzo consigliato: 1.890 euro

La celebre Baguette di Fendi in versione media, con patta e chiusura FF con bottone magnetico. Interno foderato dotato di tasca con zip. Può essere portata a mano o cross body grazie al manico e alla tracolla, entrambi rimovibili. Realizzata in canvas verde scuro. Decorata motivo FF ricamato in filo tono su tono. Rifinita con profili in pelle a contrasto color marrone. Tracolla in nastro con motivo Pequin. Accessori metallici con finitura dorata.

Prezzo consigliato: 1.980 euro

Dior ha creato la 30 Montaigne in pelle di vitello liscia nera e fermaglio CD. Bigiotteria in metallo color oro. Tre materiali: box, pelle di vitello morbida sul lato, fodera in agnello Tracolla in pelle regolabile. Si porta a tracolla o a spalla.

Prezzo consigliato: 2.900 euro

Preziosa come uno scrigno, la borsa Prada Cahier è riconoscibile per il suo design caratteristico, con dettagli in metallo che ne illuminano la silhouette. La tracolla scorrevole e in catena in metallo e spallotto in pelle. Due vani interni e due tasche interne.

Prezzo consigliato: 1.950 euro

La borsa Dauphine è un classico di Louis Vuitton, riproposto da Nicolas Ghesquière come it-bag del momento per la Collezione Cruise 2019. La combinazione di tela Monogram e Monogram Reverse, con tracolla a catenella e chiusura magnetica, simboleggia la creatività della Maison nell’adattare la tradizione alla modernità. Il modello diventa un must-have per gli estimatori dell’iconico motivo Monogram.

Prezzo consigliato: 2.520 euro

Di Saint Laurent la borsa a tracolla Cassandra in pelle lucida di coccodrillo groffata con fermaglio monogramma sulla patta. Caratterizzata da una catena barbazzale doppia.

Prezzo consigliato: 1.950 euro

La Maillon Triomphe di Celine è in pelle di vitello lucida con chiusura magnetica, tessuto e tracolla regolabile di pelle.

Prezzo consigliato: 1.950 euro