Mini bag: le più belle da attaccare alla borsa e a tracolla

Borse piccole, piccolissime, microscopiche: le mini bag sono una vera ossessione anche nella moda Primavera-Estate 2020. Contengono poco più delle chiavi di casa – e non sempre… – ma sono l’accessorio più di tendenza da attaccare a una tote più grande o da portare a tracolla, a volte appese al collo come fossero dei ciondoli.

Stilisti e brand luxury hanno fatto a gara per creare i modelli più belli, più originali, più minuscoli: ecco quali sono le 7 mini bag che la redazione ha segnato nella sua wish list.

Le Chiquito di Jacquemus è in nabuk e vernice, impreziosita da una minuscola “J” dorata per completare la tonalità giallo sole. Cosa contiene? Poco più degli AirPods, ma le fashion victims ne vanno matte. Disponibile anche in nero.

Fendi propone la Nano Baguette Charm, una versione mini della celebre Baguette con patta e chiusura FF con bottone magnetico. Il moschettone permette di agganciarla a borse più grandi o a cinture. Può anche essere indossata cross-body grazie alla sottile tracolla in catena. Realizzata in pelle con stampa Vichy nei toni del giallo e marrone.

Gucci ha realizzato la Mini borsa GG Marmont in pelle matelassé bianca o nera, una mini borsa dal design verticale completata da una chiusura con cerniera e fessure interne per carte. PaL’accessorio è definito dal logo Doppia G, rivisitazione contemporanea di una fibbia per cinture proveniente dagli archivi Gucci degli anni ’70.

La Falabella Mini Bag nera in shaggy deer è la tracolla micro di Stella McCartney con tracolla con catena in rutenio costituita da anelli a forma di rombo. Forma compatta, chiusura con patta frontale e medaglietta con logo. È completamente foderata in poliestere riciclato con stampa logo Stella McCartney. 595

La borsa Fiori di Prada in raso rosa baby ha applicazioni di rose con steli lunghi che oscillano delicatamente con il movimento. È abbastanza grande da contenere il telefono, il rossetto e le carte di credito. Può essere indossata con i manici superiori oppure a tracolla con il cinturino di catena in argento.

È di Saint Laurent il Kate Chain Wallet, il portafoglio con catena e monogram YSL in pelle lamè a stampa pitone argentata. Minuscola ma très chic.