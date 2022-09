Grande Fratello Vip 7, botta e risposta tra Attilio Romita e Giucas Casella

Attilio Romita è irrefrenabile. Dopo le esternazioni sulla Regina Elisabetta e la famiglia reale inglese, prontamente censurate, il giornalista di Rai 1 ha attaccato Giucas Casella, uno dei protagonisti più amati della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla sua entrata nella casa, Romita ha dimostrato una schiettezza inaspettata che oltrepassa più volte la soglia della diplomazia. Le telecamere stavolta hanno catturato un commento al vetriolo rivolto all’illusionista siciliano.

“Un vecchio bavoso” queste sono state le parole che Romita ha rivolto all’uomo. Il giornalista ha ricordato un episodio per lui aberrante. Lo scorso anno Giucas Casella è stato il protagonista di una doccia in comune con Delia Duran e Lulù Selassiè. La scena era imbarazzante perché mentre le due ragazze lo prendevano visibilmente in giro, lui allungava le mani a più non posso tentando “di acchiappare un po’ di pelle”. L’episodio è stato bollato come terribile, viscido e brutto e Giucas Casella come un vecchio bavoso

Le dichiarazioni di Romita sono diventate presto virali e la replica di Casella non si è fatta certo attendere. L’uomo ha affermato che in questo caso è valido il proverbio per cui “il bue dice cornuto all’asino”. Ha ricordato con piacere la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip ma ha anche dichiarato di non aver mai temuto il giudizio di nessuno, tranne quello di suo figlio James. L’illusionista ha continuato dicendo che augura a Romita di divertirsi ma anche di ricordare che spesso la malizia è soltanto negli occhi di chi guarda. Quella del giornalista è semplicemente cattiveria gratuita perché dal canto suo Giucas Casella non ha mai mancato di rispetto a nessuna donna.