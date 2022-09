La gaffe di Attilio Romita sulla regina Elisabetta II al Gf Vip

Il Grande Fratello Vip ha aperto le porte della sua casa solo da 48 ore ma già ci sono le prime, roventi polemiche. A fare il protagonista in negativo questa volta ci pensa il conduttore del Tg nazionale Attilio Romita che si è lasciato andare a considerazioni poco lusinghiere sulla regina Elisabetta, morta solo da pochi giorni. La regia della trasmissione ha prontamente provveduto a censurare le immagini, eliminando anche l’audio, ma ormai il danno era già fatto. A salvare la situazione è arrivata Patrizia Rossetti.

L’ex conduttrice, da tempo ormai lontana dal piccolo schermo, nei giorni precedenti ha annunciato di voler lasciare la casa più spiata d’Italia ma è corsa in soccorso di Romita, esprimendo gli stessi concetti ma in modo più dolce e contenuto. In particolare, ha ribadito di non apprezzare troppo la nuova coppia reale formata da Carlo e Camilla in quanto in passato aveva amato e apprezzato molto Diana che dal legame del marito con Parkers Bowles ha sofferto molto, arrivando a scappare dalla famiglia reale.

La conduttrice ha avuto parole anche su Kate Middleton, la moglie di William, difendendola dalle accuse di quanti le rimproverano di essere troppo impostata. Secondo la Rossetti, infatti, la principessa del Galles sarebbe costretta a mostrarsi così per via di un rigido protocollo di corte che le impone regole restrittive in qualsiasi ambito della sua vita, sia pubblica che privata. Non sarebbe quindi la vera Kate quella che vediamo ma il frutto di ciò che la Corona vuole mostrare ai suoi sudditi. Intanto si attendono eventuali provvedimenti su Romita.