Brad Pitt: ecco il soprannome che gli ha dato Leonardo DiCaprio

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio sono tornati più in forma che mai nell’ultimo film di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood. I due sex symbol hollywoodiani, oltre ad aver condiviso lo stesso set, sono legati da una forte amicizia e una grande stima reciproca.

Poco prima di ricevere il riconoscimento come miglior attore non protagonista ai SAG Awards 2020, lo stesso Pitt ha parlato del legame che lo unisce al collega rispondendo alle domande dei giornalisti di Entertainment Weekly. Nell’intervista l’attore ha anche svelato il soprannome ironico che gli ha dato DiCaprio facendo scompisciare tutti dalle risate: “Lover. Mi chiama così. Crea un po’ di confusione, ma mi va bene […] Direi che ci sosteniamo e abbiamo molto rispetto reciproco, ci divertiamo insieme. Funziona, ed è piuttosto facile“.

Parole di altrettanta stima erano state utilizzate sempre da Brad nel suo discorso di ringraziamento alla scorsa edizione dei Golden Globes: “Prima di The Revenant, anno dopo anno vedevo i coprotagonisti di Leo ricevere premi e ringraziarlo a non finire, io so perché lo facevano. Perché lui è un fuoriclasse, è un gentiluomo e io non sarei qui se non fosse per lui. Per questo ti ringrazio“. Pitt ha poi concluso il discorso rivolgendosi direttamente all’amico con una battuta ironica inerente alla morte del suo personaggio Jack in Titanic: “E comunque, io avrei condiviso la zattera con te!“.