Jennifer Aniston e il terribile errore fatto durante la quarantena

Tra le tante pratiche che la quarantena da Coronavirus sta amplificando a dismisura c’è ovviamente quella dello shopping online. Intervistata da Jimmy Kimmel per il suo show, Jennifer Aniston ha rivelato dalla sua casa di Beverly Hills di aver fatto un grave errore proprio nel corso di un acquisto via web.

La 51enne protagonista della fortunatissima serie tv Friends stava infatti cercando qualcosa di nuovo cui appassionarsi in queste settimane di isolamento totale dal resto del mondo.

Intervenendo alla trasmissione, con una maglia e degli occhiali eleganti dalla montatura dello stesso colore, la star di Hollywood ha svelato di aver scoperto un amore per la pittura. E proprio in questo settore è avvenuto il fraintendimento: l’attrice ha infatti sbagliato l’ordine di materiali e si è ritrovata con una sorpresa inattesa che forse dovrebbe far sorgere qualche dubbio sulla sua abilità di navigazione sul web.

Invece delle tempere, dei pennelli e del libro che pensava di aver ordinato, Jennifer ha quindi scoperto di essere diventata la fortunata proprietaria di un‘opera d’arte. Il problema è che il quadro acquistato è di ragguardevoli dimensioni, che necessità di una parete molto estesa, introvabile persino in una casa gigantesca come la sua.

Con un po’ di imbarazzo la star ha ammesso che per evitare di doversi giustificare con gli amici, durante le videochiamate, aveva pensato di svelare poco alla volta il suo fittizio lavorio artistico. Tuttavia il quadro comprato è davvero un pugno nell’occhio, anche per il tema quantomeno bizzarro: si tratta infatti dell’enorme immagine di una rana multicolore che gioca a golf.

Jennifer ha balbettato delle spiegazioni tra l’incoerente e l’ilare: “Quando vedi il quadro pensi che sia stato fatto di tutto per renderlo quanto più oscuro e incomprensibile. Credo… beh, è adorabile“. Jimmy Kimmel ovviamente è scoppiato a ridere e ha preso ferocemente in giro l’attrice, chiedendole dove l’avrebbe appeso.

Tuttavia la Aniston, rispondendo di non avere le idee chiare a riguardo, aveva in serbo un’ultima clamorosa sorpresa. La donna infatti ha ordinato altri tre quadri – di cui non conosce praticamente nulla – e ora non sa proprio quando arriveranno a casa. L’unica speranza è che siano meno bizzarri della rana psichedelica…