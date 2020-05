Bradley Cooper papà dolcissimo: a New York con il cerchietto della figlia

Bradley Cooper è stato fotografato per le strade di New York insieme a sua figlia Lea con indosso il suo cerchietto rosa. Il dolcissimo papà e figlia, nata dalla relazione con Irina Shayk, erano in giro per la Grande Mela mano nella mano con indosso le mascherine di protezione. Gli scatti li ritraggono mentre attraversano la strada. Una passeggiata padre-figlia per trascorrere un po’ di tempo insieme e prendere una boccata d’aria.

L’attore quarantacinquenne indossa una maglietta bianca, un paio di jeans e delle scarpe marroni. Sulla testa indossa il cerchietto rosa di sua figlia. Bradley ha scelto di completare il suo outfit con questo accessorio sicuramente per rubare qualche sorriso alla piccola Lea. La piccola, invece, indossava un giubbotto rosa, una gonna in tulle rosa chiaro e un paio di scarpe dello stesso colore. Un look totalmente pink per la figlia della super modella Irina Shayk. In questo periodo di quarantena molti bambini si vedono spaventati e confusi nel non poter stare con gli amichetti o nel vedere in giro tante persone con la mascherina e i guanti. Per alleggerire questa passeggiata l’attore ha deciso di indossare questo accessorio. Sicuramente la piccola Lea avrà gradito questo gesto e avrà passato tutta la giornata a sorride pensando al suo papà con il frontino rosa in testa.

Bradley Cooper condivide la figlia Lea con l’ex moglie Irina Shayk che ha lasciato nel 2019 dopo quattro anni di relazione. La supermodella e l’attore sembrano essere rimasti in ottimi rapporti, nonostante la rottura. Secondo alcune fonti l’ex coppia avrebbe trascorso del tempo insieme in occasione della Festa della Mamma. Sembra che i loro rapporti siano rimasti pacifici e civili non solo per il bene della loro figlia. Recentemente la Shayk ha dichiarato alle pagine di Vogue UK che due belle persone non sono sinonimo di una coppia felice, ma è comunque grata di aver vissuto questa storia d’amore con Bradley Cooper.