Irina Shayk bellissima anche a 14 anni (foto)

In questi giorni di quarantena in cui si trascorrono sempre più ore sul web, si è scatenato un nuovo trend che prende il nome di Throwback Thursday ovvero il ‘giovedì del ritorno al passato‘. La moda consiste nel postare sui social una foto di se stessi nel passato utilizzando l’hashtag #tbt e condividendo con i propri follower ricordi, memorie, sensazioni.

Le star di tutto il mondo hanno subito aderito all’iniziativa e, tra queste, non poteva mancare Irina Shayk. La top model ha condiviso su Instagram uno scatto risalente al 2000, anno in cui perse il padre minatore per una malattia ai polmoni.

All’epoca Irina aveva solo quattordici anni ma già era evidente la sua bellezza e la sua stoffa da modella: nella foto da giovanissima è immortalata in versione acqua e sapone con un crop top e un paio di jeans rosa.

Visualizza questo post su Instagram 14 Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 15 Apr 2020 alle ore 7:26 PDT

Quello è stato un periodo molto difficile per la Shayk così come lei stessa ha rivelato in un’intervista a Vogue Uk lo scorso gennaio. In quegli anni la modella si sentiva un ragazzaccio e, dopo la scomparsa del padre, pensava di doversi prendere cura di tutta la sua famiglia. È stata quell’esperienza traumatica a forgiare il suo carattere e a farla diventare determinata come non mai: “Ho una personalità molto forte. So molto bene quello che voglio, e penso che ad alcuni uomini questo faccia paura. E quando decido che è finita, taglio ponti per sempre“.