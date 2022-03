Britney Spears, le foto nuda e la libertà di esprimersi (anche) senza veli

La libertà guadagnata a fatica Britney Spears la esprime anche attraverso il proprio corpo. La popstar – cha ha lottato per anni contro la conservatorship paterna – è ora tornata in possesso della piena facoltà di gestire il suo patrimonio (e anche il suo tempo). Tempo che la cantante di Baby one more time, sta dedicando al suo fidanzato – nonché husband to be – Sam Asghari.

I due, per celebrare i 28 anni dell’attore, nonché personal trainer, di origini iraniane, sono volati su un’isola esotica (non ci è dato sapere il nome) per una fuga romantica improvvisata. E dalle foto condivise sul profilo di Britney Spears, sappiamo soltanto che l’acqua è cristallina e la sabbia bianchissima. Ed è proprio sullo sfondo di una distesa di sabbia bianca e con il mare alle spalle, che la popstar ha posato nuda per alcuni scatti.

Facendosi ritrarre senza veli, Spears è stata immortalata distesa in riva al mare, sorridente e con indosso soltanto una collana e l’anello di diamanti regalatole proprio dal fidanzato quando le ha fatto la proposta. A coprire le sue parti intime solo delle emoticon (guarda caso proprio a forma di diamante).

Tantissimi i like da parte di colleghe e personalità del mondo musicale e dello spettacolo: da Paris Hilton a Bella Hadid, e i commenti entusiasti dei follower. “Sei meravigliosa Britney”, e ancora: “Sei libera e bella“, hanno scritto i fan sotto la foto della cantante. Non è la prima volta che Britney Spears posa nuda, rivendicando la libertà di esprimere sé stessa anche in deshabillé e soprattutto mostrando quanto si sente a suo agio con il proprio corpo.