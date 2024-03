Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto genitori: "È stata dura tenerlo per noi"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno annunciato da poco di essere vicini a diventare genitori, a distanza di tre anni dal loro primo incontro, avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip. Il bebè nascerà a settembre 2024, anche se per ora non sanno se sarà un maschio o una femmina.

Entrambi sono davvero al colmo della gioia, come hanno raccontato a Silvia Toffanin, ospiti di Verissimo: “Meglio di così non può andare, siamo davvero felicissimi. È stata dura tenerlo per noi. La scadenza è il sei settembre ed oggi sono al quarto mese” – ha detto l’attrice.

Pur essendosi conosciuti in Tv, i due sono davvero felici e consapevoli perché il loro amore è cresciuto in modo graduale.

La scoperta della gravidanza è invece avvenuta durante le vacanze, anche se Zenga non ne è venuto subito a conoscenza. In un primo momento lei non era sicura di riuscire a restare incinta: “Ho fatto il test con un’amica, non ci volevo credere, ma ho aspettato qualche giorno prima di dirlo ad Andrea. Lo desideravo e lo sognavo. In passato ho sofferto di anoressia e pensavo ‘Cchissà se un giorno succederà’. Oggi non posso ringraziare di questo grandissimo dono”.

Per quanto riguarda il nome, invece, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non hanno ancora preso una decisione: “Se femmina Dafne o Camilla, se maschio siamo propensi a chiamarlo Teo perché vorrei ricordare Teodosio Losito”. Il riferimento è allo sceneggiatore, morto nel 2019, con cui lei ha lavorato spesso in passato.

Almeno per ora il matrimonio non è in programma, ma non è detto che non possa essere programmato in futuro: “Noi viviamo già da sposati, manca solo l’anello ma arriverà” – ha concluso Zenga.