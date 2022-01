Mercoledì 5 gennaio 2022 va in onda il quarto appuntamento di Caduta libera Campionissimi, show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Fra gli ospiti della serata troviamo Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia, Raul Cremona e ultima, ma non per importanza, la divina Amanda Lear.

Cantante, attrice, pittrice, conduttrice televisiva, modella francese naturalizzata italiana. Artista a tutto tondo, nonché colei che fece innamorare Salvador Dalì e David Bowie. Una personalità di spicco nel mondo dell’arte e dello spettacolo, che ancora oggi – all’età di 82 anni – riesce ad ammaliare con il suo fascino.

Grande icona di stile, Amanda Lear si è fatta ricordare negli anni anche grazie agli splendidi outfit indossati in diverse occasioni, che l’hanno resa unica nel suo genere. Capelli cotonati, boa di piume, vestiti di paillettes, abiti con volumi spropositati ed eccentrici.

La cantante è salita sui palchi di tutto il mondo ed ha ammaliato il pubblico con la sua voce ed il suo aspetto. Come dimenticare il travestimento da Tina Turner in occasione del compleanno dell’artista, quando si è mostrata con un tubino aderente color argento, molto corto e dotato di borchie lucenti incastonate sul corpetto, a corredo di un’acconciatura esplosiva (proprio come quelle della vera Turner).

Coraggiosa e sempre prorompente, il 22 gennaio 2020 ha sfilato nuovamente in passerella a Parigi per Jean-Paul Gaultier, indossando un aderentissimo costume fucsia, in occasione dei 50 anni di carriera dello stilista, prima del suo ritiro.

Da sempre cattura la scena e riesce a distinguersi e lasciare il segno, anche grazie alle numerose partecipazioni televisive che hanno segnato la sua carriera. L’arrivo a Caduta Libera Campionissimi è solo l’ennesima.

Durante la serata sarà decretato il “Campionissimo 2021” che vincerà un montepremi di 275 mila euro. A sfidare il campione in carica sulla botola, Michele Marchesi, ci saranno: Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, Monica De Lisio, Gabriele Giorgio, Silvio Modesti, Edoardo Riva e Giovanni Trovato. E poi, anche due vip: Aurora Ramazzotti e Alessandra Viero.