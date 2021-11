Come ogni sabato sera che si rispetti il 13 novembre 2021 torna Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 arrivato alla sua ottava edizione. I giudici sono sempre loro: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Quest’ultimo in ogni puntata si toglie i panni di giurato per vestire quelli di agente e talent scout dei concorrenti più bizzarri e insoliti. Il conduttore diventa così il pigmalione della sua Scuderia Scotti che da siparietto è diventata parte integrante dello show.

Al secolo Virginio Scotti e nasce a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, il 7 agosto 1956. Si è diplomato al liceo classico per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, senza però portare a termine gli studi. Infatti si è subito dedicato alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo gli esordi, nel 1976, come disc-jockey a Radio Milano International, nel 1982 passa a Radio Deejay e debutta l’anno dopo sul piccolo schermo su Italia 1, con DeeJay Television, il primo programma di videoclip.

Da quel momento inizia la sua inarrestabile ascesa televisiva. Ha condotto più di 8mila puntate in day time sulle reti Mediaset ed è lo showman di molti dei più importanti programmi di intrattenimento italiani, come: Chi vuol essere Milionario, Passaparola, La Corrida, Paperissima, Caduta Libera, Italia’s Got Talent. Dire volto noto della televisione è riduttivo, di Gerry Scotti e della sua carriera si sa tutto. Ma ci sono almeno cinque curiosità che molti non conoscono. Eccole.

Alle scuole medie i compagni lo prendevano in giro chiamandolo Gerry, e da allora è rimasto il suo soprannome e nome d’arte.

Nel 1987 è stato eletto come parlamentare alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Socialista Italiano.

Nella sua lunghissima carriera da presentatore, iniziata nel 1983 su Italia 1, non ha mai lavorato alla Rai.

Gerry Scotti ha recitato in diversi film e serie tv, come Io e la mamma, Finalmente soli e nel film Il mio amico Babbo Natale con Lino Banfi.

Molto geloso della sua vita privata si sa che è stato sposato dal 1991 con Patrizia Grosso, fino al divorzio avvenuto nel 2009. Dalla loro relazione è nato Edoardo nel 1992.