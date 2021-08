Can Yaman torna a collaborare con la Lux Vide nella nuova fiction Mediaset intitolata Viola come il mare. L’attore turco, dopo l’esperienza come guest star nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, ritrova in questo nuovo progetto anche Francesca Chillemi. I due reciteranno insieme nella serie che è stata tratta da Conosci l’estate?, il romanzo d’esordio della giornalista Simona Tanzini, edito da Sellerio.

Le riprese inizieranno a settembre 2021 e si svolgeranno tra Roma e Palermo, in collaborazione con RTI. Viola come il Mare è un light crime al cui interno si fondono elementi di commedia e crime stories e la narrazione gira intorno al personaggio femminile affidato a Francesca Chillemi che interpreterà Viola, una brillante giornalista tv che da tutta la vita convive con un disturbo neurologico che influenza il suo modo di percepire la realtà.

Intanto, l’attore turco, che è molto amato in Italia, da febbraio 2022 sarà anche sul set del nuovo remake di Sandokan, una versione in chiave contemporanea della celebre Tigre della Malesia portata al successo internazionale negli Anni ‘70 dall’attore indiano Kabir Bedi. Nel cast di Sandokan è stato confermato anche Luca Argentero, che vedremo su RaiUno nella seconda stagione della serie fenomeno Doc – Nelle tue mani.

Anche questa produzione è targata Lux Vide, ed è nata da un’idea dell’ad della società, Luca Bernabei. Dopo il successo internazionale della serie tv del 1976, in oltre 85 Paesi, la grande storia d’amore tra Est e Ovest è pronta a rivivere con un taglio inedito e moderno, raccontata da un punto di vista femminile.