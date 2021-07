Il "profumo della passione" è arrivato e si chiama Can Yaman Mania

Can Yaman non si ferma. Acclamato dai fan, richiestissimo nelle trasmissioni e felicemente fidanzato con Diletta Leotta, l’attore turco sta vivendo un periodo d’oro. E ora arriva anche il suo profumo ad alimentare la Can Yaman Mania, nome scelto per la fragranza. Perché sì, l’aroma “della passione”, come viene definito sul sito ufficiale creato dall’attore, si chiama proprio in questo modo.

“Can Yaman Mania è un profumo che nasce da un’idea intensa, sfuggente, fragorosa – si legge nella descrizione -. Uno sguardo fugace, vivo, sensuale. Un pensiero deciso, intenso e dolce come una fragola. Una sensazione avvolgente, eccitante e calda come il cacao. Un’emozione irrefrenabile, travolgente e persistente come il whisky. Un viaggio nell’Amore a prima vista, infinito e unico”.

Il profumo è unisex, quindi adatto sia per uomini che donne, e al momento è disponibile in preordine solo in Italia, ma “l’amore non ha confini”, ha dichiarato l’attore e ben presto la fragranza potrà essere acquistata ovunque. Tutti coloro che lo preordineranno riceveranno Can Yaman Mania dal 15 settembre e per chi vorrà acquistarne due la spedizione sarà gratuita, o meglio, “offerta da Yaman”, che ha annunciato l’uscita del profumo con un post su Instagram.

Dopo i gossip degli ultimi tempi sulla vacanza in Turchia con la fidanzata Diletta Leotta – che avrebbe conosciuto la famiglia dell’attore e sfoggerebbe già l’anello di fidanzamento – Can si sta concentrando sulla promozione del profumo, per il quale ha anche posato in alcuni scatti. Il fotografo Claudio Porcarelli, infatti, ha immortalato l’attore in intimo Dolce&Gabbana, mentre, asciutto e poi bagnato, si cosparge di Mania.

In attesa di poter avere Can formato profumo, tutti i fan dell’attore possono consolarsi guardando Mr. Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv in onda su Canale 5, che lo vede protagonista al fianco di Özge Gürel, già sua partner in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.