Can Yaman ha fatto (ancora una volta) impazzire i fan. Questa volta si tratta della nuova serie di cui sarà protagonista insieme a Francesca Chillemi, con cui ha lavorato sul set di Che Dio ci aiuti, dove l’attore turco ha partecipato come guest star. Il 27 settembre è il giorno del primo ciack di Viola come il mare, e Can ha subito documentato il tutto sulla sua pagina Instagram.

Due i post che l’attore ha pubblicato: il primo è una foto, che lo ritrae insieme alla co-protagonista della fiction e al produttore Luca Bernabei, amministratore delegato della società Lux Vide. Il secondo è un video, in cui Yaman si diletta a leggere e recitare alcuni scioglilingua in italiano, ripreso dalla collega Chillemi. I fan sembrano aver particolarmente apprezzato i nuovi contenuti comparsi sul profilo dell’attore, tanto che in poche ore quest’ultimo è rientrato nella top dieci delle tendenze su Twitter, con l’hashtag #ViolaComeIlMareCiak.

Sembra non arrestarsi, quindi, l’ondata di successo che sta travolgendo Can in Italia, dove è diventato famoso anche grazie alla discussa storia d’amore con Diletta Leotta. Oggi, dopo l’apparizione della popolare fiction di RaiUno, Yaman è pronto per tornare davanti alla macchina da presa con Viola come il mare, la nuova serie tv tratta da Conosci l’estate?, il primo romanzo della giornalista Simona Tanzini.

La fiction è stata definita un light crime, che unisce la commedia ad una crime story. La protagonista è Viola, interpretata da Francesca Chillemi, una giornalista costretta a convivere con un disturbo neurologico che influisce sul suo modo di percepire la realtà.