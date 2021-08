Non è un mistero: i capelli al mare subiscono uno stress dovuto all’acqua salata e alla continua esposizione solare. Prendersene cura in modo corretto è il miglior modo per mantenere una chioma sana e di conseguenza non avere problemi durante tutto il resto dell’anno. Ecco perché è importante avere i capelli idratati anche d’estate e soprattutto al mare.

Vediamo insieme una serie di consigli e suggerimenti volti proprio a conservare lo stato sano e lucente dei capelli.

Capelli idratati al mare: lavarli con i prodotti giusti

Contrariamente a quanto si possa pensare, la soluzione non è lavare spesso i capelli, bisogna infatti fare un ragionamento un po’ più approfondito. Sicuramente in città e durante l’inverno la battaglia al sebo in eccesso è fondamentale per evitare che lo sporco si accumuli sul cuoio capelluto. In estate però bisogna anche fare i conti con le alte temperature, il sole e il capello che tende a diventare più secco. Ecco perché sarebbe importante prima di tutto usare uno shampoo di buona qualità con tensioattivi delicati: questi ultimi sono proprio le sostanze capaci di legarsi allo sporco e di rimuoverlo dai capelli.

Al mare poi la battaglia si fa più aspra perché va eliminato il sale dell’acqua del mare, quindi così come è importante scegliere uno shampoo adeguato al tipo di capello, anche l’uso del balsamo diventa importante, perché crea una pellicola in grado di proteggere i capelli dai danni ambientali, oltre a renderli più facilmente pettinabili.

Importante anche l’applicazione di maschere per capelli una volta o due a settimana.

Ricapitolando per mantenere uno strato di idratazione ottimale del capello è importante:

usare uno shampoo adeguato con tensioattivi delicati; usare un balsamo appropriato per proteggere il fusto del capello; usare una maschera per capelli (anche fai da te) una o due volte a settimana.

Capelli idratati al mare, non solo shampoo

Oltre a una corretta detersione dei capelli attraverso shampoo e balsamo più indicati per il tipo di chioma, dopo l’esposizione al sole è possibile idratare e nutrire a fondo i capelli, la lista di prodotti per questo scopo è lunga: si va dai semi di lino da applicare sulle lunghezze e da lasciare in posa prima del lavaggio, fino all’olio di cocco, l’olio di argan o di germe di grano, tutti e tre prodotti vegetali in grado di nutrire a fondo il fusto del capello e prevenire le antiestetiche doppie punte.

Anche il gel di aloe vera è un ingrediente naturale idratante molto adatto ai capelli che può essere usato anche in questo caso prima dello shampoo, basta massaggiare una piccola quantità su tutta la lunghezza, lasciare in posa per qualche minuto e poi procedere con la solita detersione.

Facendo un piccolo riepilogo, ecco quali sono le sostanze più adatte per creare impacchi ai capelli e per nutrirli a fondo:

semi di lino;

olio di cocco;

olio di argan;

olio di germe di grano;

gel d’aloe.

Oltre agli efficacissimi impacchi con gli oli vegetali, è possibile munirsi di acque spray, con protezione solare da vaporizzare sui capelli durante l’esposizione al sole.

Capelli idratati al mare, i prodotti da avere

Vediamo insieme alcuni prodotti perfetti per prendersi cura dei capelli al mare e tornare dalle vacanze senza doppie punte.

Vichy Dercos shampoo normalizzante sebo-regolatore

Lo shampoo Vichy Dercos combina quattro tensioattivi accuratamente selezionati e bilanciati per purificare il cuoio capelluto, che risulterà più pulito, i capelli saranno più leggeri e lo styling più facile. Può essere utilizzato frequentemente.

Disponibile su LookFantastic a 10,95 euro

TIGI Bed Head Totally Beachin Mellow After-Sun Conditioner

Balsamo idratante studiato per proteggere i capelli, si avvale di un complesso UV per mantenere la vivacità del colore, contiene aloe vera e vitamina E, che insieme si prendono cura dei capelli danneggiati e spenti.

Disponibile su LookFantastic a 9,45 euro

Shea Moisture balsamo senza risciacquo all’olio di cocco 100% vergine

Si tratta di un trattamento senza risciacquo che idrata, ammorbidisce e migliora la pettinabilità dei capelli. È arricchito con oli di cocco e di karité 100% extra vergini, latte di cocco e acacia. Questo latte leggero districa i capelli e li avvolge in una guaina protettiva e rigenerante che forma una barriera. È un trattamento senza solfati che ammorbidisce le ciocche e riduce l’effetto crespo, lasciando i capelli idratati, senza alterarne il colore. Adatto a tutti i tipi di capelli.

Disponibile su LookFantastic a 12,45 euro