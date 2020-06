Capelli secchi: cause, rimedi e prodotti migliori

I capelli secchi sono la conseguenza di una mancanza di idratazione, che può causare una perdita di lucentezza e un fastidioso effetto crespo: andiamo a fondo nelle cause di questo problema, per capire con quali rimedi naturali contrastarlo e quali sono i prodotti migliori da acquistare.

I capelli secchi possono interessare uomini e donne di qualsiasi età, ma è probabile che il fenomeno diventi più evidente con gli anni che passano. I capelli sono composti da tre strati: se sono sani, gli oli naturali nello strato esterno aiutano a proteggere quelli interni e riflettono anche la luce, rendendo la chioma luminosa.

La lucentezza e la brillantezza sono due importanti segni di capelli sani. Quando i fusti sono secchi, lo strato esterno si disgrega, facendoli apparire opachi e malati.

Capelli secchi: le cause

Sono tantissimi i fattori che possono portare alla secchezza dei capelli, tra cui le condizioni ambientali, le abitudini di cura dei capelli sbagliate e la salute fisica.

Tra i fattori esterni per cui ci si può ritrovare a combattere i capelli secchi ci sono:

Vivere in un clima secco e caldo;

Passare molto tempo al sole o al vento;

Nuotare frequentemente in piscina o al mare.

Anche le abitudini nella cura dei capelli contribuiscono a creare o acuire il problema:

Lavarsi i capelli troppo spesso usando shampoo, balsami o prodotti per lo styling aggressivi;

Trattare chimicamente i capelli molto spesso (tinte, colorazioni, stiramento);

Utilizzare frequentemente arricciacapelli elettrici, piastre o bigodini termici.

Infine, in alcuni casi, i capelli secchi sono il risultato di un problema di salute di base che influisce sulla capacità dei capelli di trattenere l’umidità. Gli esempi includono anoressia, ipoparatiroidismo, ipotiroidismo, sindrome di Menkes.

Rimedi naturali per capelli sani e lucenti

Se i capelli sono secchi, opachi, sfibrati, la prima cosa da fare è modificare la loro beauty routine. I capelli vanno lavati al massimo due volte a settimana con acqua tiepida e prodotti adatti, aggiungendo due o tre volte al mese una maschera idratante. Vanno asciugati con il phon a calore medio e, in caso di utilizzo di piastra e ferro, è necessario applicare sempre prodotti protettivi. I capelli vanno protetti anche in caso di esposizione al sole, al vento, alla salsedine e al cloro.

La seconda cosa da fare è puntare su un’alimentazione sana ed equilibrata. La carenza di vitamine, sali minerali e in particolare di Vitamina A, Vitamina K, ferro e zinco, infatti, può compromettere la salute dei capelli. Ricordatevi anche di bere molta acqua, perché l’idratazione più importante per l’organismo arriva dall’interno.

Sono tante, poi, le maschere fai da te per nutrire e idratare i capelli. Vi consigliamo uno dei “rimedi della nonna” più amati: un composto di olio di oliva, miele e uovo, da applicare sui capelli umidi e risciacquare prima dello shampoo.

I prodotti migliori per capelli secchi

I prodotti specifici sono un aiuto per i capelli secchi, restituiscono idratazione, corpo, brillantezza. Nel caso in cui la secchezza persista, nonostante il cambiamento delle abitudini, con un’alimentazione salutare e i prodotti ad hoc, è opportuno rivolgersi a un tricologo, per un esame medico del fusto e del cuoio capelluto.

Ecco i nostri consigli con i migliori prodotti per la secchezza dei capelli.

Phytorelax Shampoo nutriente . Un golosissimo shampoo nutriente con puro olio di Cocco, che si prende cura dei capelli secchi, danneggiati e sfibrati, conferendo morbidezza, setosità e lucentezza. Prezzo consigliato 9,50 euro Qui per acquistare

La Saponaria Set nutriente per capelli secchi . Un trattamento completo ideale per capelli secchi e trattati. Il set è composto da un balsamo moringa e girasole e da uno shampoo nutriente girasole e arancio dolce. Senza sali quaternari e siliconi. Prezzo consigliato: 15,90 euro

Klorane Shampoo al burro di mango . Una formula che nutre e inguaina i capelli secchi per proteggerli. Il risultato? La capigliatura ritrova elasticità, morbidezza e luminosità. Prezzo consigliato: 14,90 euro Acquista ora

Funky Soap Balsamo alla Moringa . Un balsamo appositamente formulato per capelli normali e secchi che regala lucentezza e idratazione, districando e nutrendo i capelli. Senza parabeni. Contenitore plastic free.

Biofficina Toscana Maschera capelli centrifugato. Un trattamento ristrutturante a pH acido per capelli trattati, deboli e danneggiati, ideale per rinforzare la fibra capillare. Nutre e rivitalizza i capelli senza appesantirli, lasciandoli corposi, morbidi e piacevolmente profumati.