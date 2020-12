Cappotto rosso, i consigli per abbinarlo (non solo a Natale)

Il cappotto rosso è un must dell’inverno, e uno dei trend della moda Autunno-Inverno 2020/2021, ma come abbinarlo al nostro look, anche se non è Natale? In realtà, questo capospalla è molto versatile e, nonostante la tinta audace, può essere indossato sia nelle grandi occasioni, come cene e feste natalizie, che nella vita di tutti i giorni.

Infatti si può facilmente sfatare il mito che il cappotto rosso sia adatto solo alle feste e ai look eleganti. Può essere certamente impegnativo, e spesso rimane nell’armadio per l’insicurezza del giusto outfit. Ma scegliendo l’abbinamento perfetto potrete usarlo anche per andare a lavoro, fare la spesa e dedicarvi allo shopping natalizio.

Ovviamente bisogna stare attente alle tinte da abbinare, sia nei look casual che in quelli più trendy. Con il nero potete andare sul sicuro, ma se volete uscire dalla vostra comfort zone e osare ecco alcuni outfit adatti al cappotto rosso.

Cappotto rosso: come abbinarlo a un look casual

Come vi abbiamo appena accennato, il nero è un perfetto abbinamento con il vostro cappotto rosso, ma non è assolutamente l’unica opzione. Il bianco, il grigio (tra i colori Pantone 2021), le tinte pastello e persino le tonalità più audaci possono dar vita a outfit di tendenza. L’unico colore da evitare sempre secondo la redazione? Il marrone.

Ma vediamo nel dettaglio alcuni abbinamenti top.

Se il vostro soprabito è in stile militare, può essere interessante affiancarlo a un maxi cappello, magari di feltro, e skinny jeans blu notte.

Un tocco extra può, infatti, sempre essere dato da borsa o scarpe abbinate al cappotto. Con i jeans, sono le scarpe bicolor a fare la differenza. Restando in tema di scarpe uno degli abbinamenti di quest’anno sono il cappotto rosso con décolleté animalier.

Per le più audaci la proposta degli stilisti è puntare su abbinamenti di colori inconsueti, come con il rosa confetto, ideale per un look ultra romantico.

Siete più tradizionali? Impossibile rinunciare all’accostamento con il tartan. Se non volete esagerare e apparire troppo natalizie, sceglietelo per un dettaglio, come la classica sciarpa.

Cappotto rosso: come abbinarlo a Natale

In occasione delle festività natalizie potete abbinare il cappotto rosso a look più eleganti, sia da giorno che da sera. Si può partire dall’opzione capi stampati, magari floreali, per dare un tocco di luminosità al vostro outfit, restando su toni pastello, e abbinandoli a scarpe rosse.

Di tendenza le jumpsuit, bianco crema, in netto contrasto con il cappotto.

Il coat dress, da portare rigorosamente chiuso e con maxi bottoni vi darà quel tocco vintage che regala una marcia in più. Potete osare con la lunghezza degli abiti da sera, specie se il vostro cappotto arriva oltre le ginocchia e siete slanciate.

Il tono su tono non passa mai di moda, e quindi potete anche scegliere un pullover rosso e un pantalone stretto bordeaux. Con il tubino nero, infine, non si sbaglia mai. Volete un’alternativa? Total look nero o jumpsuit.

Gli accessori in questo caso devono essere minimal: niente maxi bag come nel look casual, la borsa più è piccola più vi donerà eleganza. Per le scarpe puntate al nero e oro, sia con tacco che basse.