Che sia per una passeggiata in centro con gli amici o per una serata romantica, i cappotti in palette chiara sono la risposta a tutti i dubbi della stagione. E a confermarlo ci ha pensato Angelina Jolie, che per bere un caffè in compagnia delle figlie Vivienne e Zahara ha sfoggiato un elegante cappotto cammello firmato MaxMara semplicemente perfetto.

La star di Eternals è stata immortalata dai paparazzi a Los Feliz, quartiere nel cuore di Los Angeles, in compagnia delle figlie adolescenti Zahara e Vivienne, rispettivamente di 16 e 13 anni. La foto, ripresa su Instagram, ha suscitato reazioni positive sul web, dove Angelina Jolie si è riconfermata regina di stile (soprattutto urban) e di eleganza.

Angelina Jolie ha scelto di lasciare il cappotto di MaxMara aperto sul davanti, lasciando grande libertà di movimento e accompagnando con eleganza la silhouette dell’attrice. Da sotto il cappotto si intravede una semplicissima T-shirt bianca abbinata ad un pantalone Dior bianco e nero con stampa, che si posa benissimo con lo stile minimal del camel coat e conferisce classe ed eleganza alla mise sfoggiata da Angelina.

Questo tipo di cappotto è l’ideale per la stagione invernale. Hanno linee morbide che si sposano sia con un outfit sportivo, magari una tuta e un paio di sneakers, ma anche con un vestito con sotto gli stivali. Nel caso di Angelina Jolie il tocco di stile in più è dato senz’altro dalla borsa dello stesso colore del cappotto Loro Piana e da un paio di ciabattine in cuoio e pelle bianca. I capelli sono lasciati sciolti e ricadono lisci sulle spalle. Un outfit semplicemente perfetto che mette in risalto il fisico della star di Eternals.