“Questa è una canzone di pace e libertà”, scrive Carla Bruni nel post Instagram dove canta e suona O bella ciao, il brano popolare italiano simbolo della resistenza dei partigiani.

Chitarra in braccio e look casual, l’ex première dame francese, registra il video dove interpreta questa canzone: un testo che parla di invasori, proprio mentre il popolo ucraino è sotto l’assedio delle forze russe. Non lo dice chiaramente Carla Bruni, ma si legge perfettamente il messaggio di pace e forza che vuole mandare.

“O bella ciao, il canto dei partigiani”, titola la supermodella: una canzone discussa nel nostro Paese e ora così tremendamente attuale. In Italia è sempre stata un brano associato alle ideologie dei partiti, ma la storia della sua nascita è poco chiara e, sebbene sia conosciuta come canto dei partigiani, pare sia stata pubblicata per la prima volta negli Anni ‘50.

Ma poco importa la sua storia, o come sia nata, quando le parole riescono a esprimere vicinanza a un popolo che sta soffrendo e cerca di resistere a una guerra, che a dirlo oggi, nel 2022, fa rabbrividire. Con il suo accento delicato e morbido, Carla Bruni, porta la sua dedica cantata a tutte le persone che stanno combattendo e porta il suo messaggio di pace e libertà.

Bella Ciao, infatti, non è una canzone solo italiana, ma un testo che ha saputo valicare i confini ed è stata cantata da molti artisti da Milva a Manu Chao, da Claudio Villa a Giorgio Gaber. L’abbiamo ascoltata anche dai balconi durante il primo lockdown nel 2020, e ne esistono traduzioni in almeno 40 lingue, tra cui anche l’ucraino.

È stata usata dagli indipendentisti curdi siriani in guerra contro l’ISIS, dai cileni durante le sollevazioni contro Sebastián Piñera, in Iraq contro il primo ministro Adel Abdul Mahdi, e in molte altre manifestazioni in giro per il globo. Carla Bruni nel video postato sui social ha scelto di cantarla in italiano ed è quasi impossibile non pensare al popolo ucraino e commuoversi con lei.