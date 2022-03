La puntata del 7 marzo del Grande Fratello Vip si è conclusa con l’inaspettata eliminazione di Soleil Sorge e di Miriana Trevisan. E, con l’avvicinarsi della finale, gli ex concorrenti hanno raggiunto Alfonso Signorini in studio per assistere dal vivo agli ultimi momenti del reality. Tra loro anche Jo Squillo, che alla fine della puntata ha cantato la sua hit Siamo donne in occasione della Giornata internazionale della donna (celebrata l’8 marzo).

Un’esibizione (rigorosamente in playback) che la cantante ha dedicato a tutte le donne ucraine, vittime della violenza dei soldati russi. Prima di cantare, Squillo è salita sul palco sfoggiando una t-shirt con il simbolo della pace, e ha pronunciato una frase che non ha lasciato indifferente il pubblico da casa. “Dedico questa canzone a tutte le donne dell’Ucraina che vengono violentate dai soldati russi: gli uomini sono per la guerra, le donne per la pace“.

Una frase che non è certo passata inosservata, e ha suscitato diverse polemiche, soprattutto tramite Twitter. Se, infatti, l’intenzione di Jo Squillo era quella di fare un gesto simbolico, dedicando la sua canzone più famosa alle donne coinvolte nella guerra in Ucraina, le parole che ha usato per raccontarlo non sono piaciute.

No,scusate:



“dedico questa canzone(vabbè)a tutte le donne dell’#Ucraina che vengono violentate dai soldati russi: GLI UOMINI SONO PER LA GUERRA LE DONNE PER LA PACE”



L’ha detto veramente?!?😳



Quando il problema non è esser femministe..Ma essere IDIOTE..🤦🏻‍♂️#JoSquillo #GFVip March 8, 2022

“E via di sessismo femminista. “Gli uomini sono per la guerra e le donne per la pace” – ha urlato ora Jo Squillo. Ma come si permette certe generalizzazioni? E chi glielo permette? Siete folli!“, scrive un utente su Twitter. “Gli uomini sono per la guerra, detto da Jo Squillo. Spiegatemi il senso di questa frase, perché io sono uomo e sono per la pace assoluta come i tanti soldati morti che non volevano nessuna guerra. Senza parole“, cinguetta un altro. E ancora: “Jo Squillo deve chiedere la scusa per la grandissima cavolata che ha appena sparato. Non è stata violentata nessuna donna Ucraina da un soldato russo. Vergogna“.

#josquillo: dedico questa canzone a tutte le donne #ucraine che in questo momento sono violentate dai soldati #russi.

Chiedi scusa. Stiamo andando oltre#GFvip pic.twitter.com/2V5gLe8tqJ — L'Italia Si Sveglia (@SvegliaL) March 8, 2022

Per il momento Mediaset non ha preso apertamente le distanze da ciò che la cantante ha detto in diretta, né la diretta interessata ha risposto alle critiche ricevute sui social. Sul sito web del Grande Fratello, invece, è stato pubblicato il video della sua esibizione: la parte “incriminata”, però, è stata tagliata.