Carla Bruni sul suo cancro al seno: "Fate la mammografia"

Carla Bruni ha rivelato di avere avuto una diagnosi di cancro al seno: l’attrice ne ha parlato sul suo account Instagram, in un post nel quale si apre con i suoi follower circa la sua esperienza con la malattia.

“Fate le vostre mammografie. Ne va della vostra vita”, ha esordito. “Chirurgia, radioterapia, terapia ormonale, sto percorrendo il percorso standard per trattare questo tipo di cancro. Ma ho avuto fortuna, il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché non lo era? Perché non ha avuto il tempo di diventarlo”, ribadisce. “Ogni anno, alla stessa data, faccio una mammografia”.

Questo esame è infatti al momento lo strumento di prevenzione più efficace che abbiamo a disposizione contro il cancro al la mammella. “Se non avessi fatto questo ogni anno, oggi non avrei più il seno sinistro”, continua l’ex top model.

“Se oggi condivido questo post, non è per darvi dettagli sulla mia salute, questo mi ripugna”, dice Carla Bruni. “No, se oggi faccio questo post, è per consegnarvi un solo messaggio, ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie ogni anno, fatelo, ne va della vostra vita”.

Il messaggio, veicolato in francese e poi tradotto in italiano e in inglese nelle slide successive, arriva all’inzio dell’Ottobre rosa, il mese della prevenzione contro il cancro al seno. “Il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne: circa un tumore maligno ogni tre è un tumore mammario”, ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci alla presentazione della tredicesima edizione dell’iniziativa ‘Frecciarosa: la prevenzione viaggia in treno’. “La prevenzione resta la cura più efficace per prevenire l’insorgenza del cancro”.