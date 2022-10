Carmen Russo cade al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ironizza sui suoi slip

Nella puntata andata un onda ieri sera del GFVip, Carmen Russo è stata invitata da Signorini sul palco per ricevere l’applauso del pubblico ed esibirsi in uno stacchetto musicale, come è capitato già altre volte. Purtroppo, però, le cose non sono andate come previsto: Carmen, alzandosi dalla sua postazione per raggiungere Alfonso Signorini, è caduta rovinosamente, facendo spaventare tutti i presenti, in primis proprio il conduttore che è immediatamente corso in suo aiuto.

Evidente lo spavento di Signorini che, dopo aver rimesso in piedi Carmen Russo, le ha subito domandato come stesse per accertarsi delle sue condizioni di salute. Il conduttore ha ammesso in totale sincerità di essersi molto spaventato e di aver temuto il peggio, poi ha chiesto all’ospite se anche lei si fosse spaventata ma la Russo ha raccontato di essere abituata a cadute del genere, per cui ha chiesto solo qualche minuto per sistemare le gambe e poi avrebbe portato a termine la sua esibizione su un brano dei Maneskin.

A quel punto è andato in onda lo spot pubblicitario previsto ma, al ritorno in studio, Signorini non ha voluto perdere l’occasione e ha mostrato nuovamente le immagini della caduta, diventata in pochi minuti virale anche su internet. Il conduttore ha poi stuzzicato la ballerina, dicendole che i suoi autori gli avevano riferito che durante la caduta si era visto distintamente il suo sedere ma la replica della Russo ha mostrato tutto il suo aplomb: la ballerina ha infatti dichiarato di indossare biancheria dello stesso colore dell’abito, quindi era impossibile che si fosse vista.