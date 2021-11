GF Vip: anche lo sponsor Mikado si dissocia da Alfonso Signorini

Continua la polemica sulla controversa frase pronunciata da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 6: “Noi siamo contrari all’aborto in tutte le sue forme”. Una frase che recentemente ha spinto anche Mikado, uno dei marchi sponsor del reality show, a prendere completamente le distanze da quell’affermazione.

Alcuni fan della trasmissione sono andati a chiedere in prima persona, cosa ne pensassero le aziende che sostengono economicamente il programma di Canale 5 del pensiero del conduttore. Alla domanda posta a mezzo social, l’unico sponsor contattato ad aver risposto è stato Mikado che, alla domanda “salve, vorrei sapere se il signor Signorini quando ha parlato dell’aborto lo ha fatto a nome vostro”, ha risposto:

“Ciao, ti informiamo che nessuno all’interno del programma parla a nostro nome e che abbiamo già segnalato il fatto all’emittente. Non condividiamo quanto è accaduto. Il programma stesso in un comunicato stampa ha preso le distanze dall’evento in questione in quanto le dichiarazioni sono state fatte in maniera esclusivamente personale. Un saluto dal team Mikado!”.