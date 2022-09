Il post Damiano David dei Måneskin per commentare la vittoria di Giorgia Meloni

Sembra proprio che a Damiano David, voce e leader del gruppo rock Måneskin, i risultati usciti dalle urne elettorali delle elezioni politiche 2022 non siano piaciut. Sul suo profilo Instagram, infatti, l’artista pubblica la prima pagina del quotidiano La Repubblica di oggi, che riporta la vittoria schiacciante di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli d’Italia, e non lesina un commento al vetriolo. In particolare, scrive a commento della foto che oggi si tratta di una giornata molto triste per il suo Paese.

Chi conosce più da vicino Damiano David non è però rimasto stupito da questa precisa presa di posizione nei confronti di Giorgia Meloni visto che da sempre sia lui che il resto del suo gruppo non temono di perdere consensi schierandosi politicamente. Era già accaduto all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, quando l’artista aveva urlato al termine di un concerto “fuck Putin” ma avviene anche in tutte le occasioni buone per dimostrare il suo sostegno alla causa del femminismo oppure alla lotta per il diritto all’inclusione.

Già nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni, Damiano David – come del resto molti altri vip, ad iniziare da Chiara Ferragni – aveva invitato i fan a recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza politica. In particolare Ethan Torchio, batterista del gruppo, aveva pubblicato una story con un appello a tutti i fan: andare a votare visto che probabilmente lui non avrebbe potuto farlo visto che la band romana era impegnata nel Global Citizen Festival di New York.