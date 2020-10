Cat eye nails: cos’è e perché piace così tanto

Si chiamano cat eye nails le unghie ispirate al disegno e alla profondità intrigante degli occhi dei gatti: una manicure, nata qualche anno fa, che è ora una tendenza inarrestabile amata anche dalla regine delle influencer Chiara Ferragni; per questo la nostra redazione ha deciso di raccontarvi in una breve guida cos’è e perché piace così tanto.

Il loro nome, del resto, da solo basta a sottolineare il design magnetico, che si rifà, appunto, agli occhi dei felini di casa. L’occhio del gatto è a fessura, cangiante e brillantissimo. Così, la nail art che lo ricalca prevede una linea diagonale tracciata in maniera obliqua attraverso il centro dell’unghia e, proprio come nei veri occhi di gatto, le linee sono variabili. Alcune sono dritte, altre traballanti, alcune sono spesse, altre sottili. La maggior parte delle versioni utilizza una striscia di smalto metallizzato al centro per creare un design luminoso, ma si può dare vita a questo look con due tonalità di smalto qualsiasi.

Le cat eye nails spopolano sui social, dimostrando che si tratta di un trend perfetto per unghie corte e lunghe, a mandorla e per coffin nails, in declinazioni naturali o dalle tinte dark, coloratissime o in sfumature della stessa tinta.

Le cat eye nails piacciono per diversi motivi, facili da immaginare. Perché sono:

originali;

versatili;

adatte a tutti i tipi di unghia;

declinabili nei colori preferiti;

di tendenza.

Realizzarle a regola d’arte non è facilissimo, perché basta poco per rovinare un buon lavoro. A maggior ragione se sono destinate a diventare protagoniste o vostre coprotagoniste in storie di Instagram, video su Tik Tok, post di Facebook. È, quindi, preferibile rivolgersi a dei professionisti per il massimo risultato, splendente e duraturo.

base_64//PGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9XCJpbnN0YWdyYW0tbWVkaWFcIiBkYXRhLWluc3Rncm0tY2FwdGlvbmVkIGRhdGEtaW5zdGdybS1wZXJtYWxpbms9XCJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvQ0Z3U0FVZGhlTHgvP3V0bV9zb3VyY2U9aWdfZW1iZWQmdXRtX2NhbXBhaWduPWxvYWRpbmdcIiBkYXRhLWluc3Rncm0tdmVyc2lvbj1cIjEyXCIgc3R5bGU9XCIgYmFja2dyb3VuZDojRkZGOyBib3JkZXI6MDsgYm9yZGVyLXJhZGl1czozcHg7IGJveC1zaGFkb3c6MCAwIDFweCAwIHJnYmEoMCwwLDAsMC41KSwwIDFweCAxMHB4IDAgcmdiYSgwLDAsMCwwLjE1KTsgbWFyZ2luOiAxcHg7IG1heC13aWR0aDo1NDBweDsgbWluLXdpZHRoOjMyNnB4OyBwYWRkaW5nOjA7IHdpZHRoOjk5LjM3NSU7IHdpZHRoOi13ZWJraXQtY2FsYygxMDAlIC0gMnB4KTsgd2lkdGg6Y2FsYygxMDAlIC0gMnB4KTtcIj48ZGl2IHN0eWxlPVwicGFkZGluZzoxNnB4O1wiPiA8YSBocmVmPVwiaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0NGd1NBVWRoZUx4Lz91dG1fc291cmNlPWlnX2VtYmVkJnV0bV9jYW1wYWlnbj1sb2FkaW5nXCIgc3R5bGU9XCIgYmFja2dyb3VuZDojRkZGRkZGOyBsaW5lLWhlaWdodDowOyBwYWRkaW5nOjAgMDsgdGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7IHRleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lOyB3aWR0aDoxMDAlO1wiIHRhcmdldD1cIl9ibGFua1wiPiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiIGRpc3BsYXk6IGZsZXg7IGZsZXgtZGlyZWN0aW9uOiByb3c7IGFsaWduLWl0ZW1zOiBjZW50ZXI7XCI+IDxkaXYgc3R5bGU9XCJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA1MCU7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0OiA0MHB4OyBtYXJnaW4tcmlnaHQ6IDE0cHg7IHdpZHRoOiA0MHB4O1wiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiZGlzcGxheTogZmxleDsgZmxleC1kaXJlY3Rpb246IGNvbHVtbjsgZmxleC1ncm93OiAxOyBqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQ6IGNlbnRlcjtcIj4gPGRpdiBzdHlsZT1cIiBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA0cHg7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0OiAxNHB4OyBtYXJnaW4tYm90dG9tOiA2cHg7IHdpZHRoOiAxMDBweDtcIj48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT1cIiBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA0cHg7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0OiAxNHB4OyB3aWR0aDogNjBweDtcIj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPVwicGFkZGluZzogMTklIDA7XCI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9XCJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyBoZWlnaHQ6NTBweDsgbWFyZ2luOjAgYXV0byAxMnB4OyB3aWR0aDo1MHB4O1wiPjxzdmcgd2lkdGg9XCI1MHB4XCIgaGVpZ2h0PVwiNTBweFwiIHZpZXdCb3g9XCIwIDAgNjAgNjBcIiB2ZXJzaW9uPVwiMS4xXCIgeG1sbnM9XCJodHRwczovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmdcIiB4bWxuczp4bGluaz1cImh0dHBzOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hsaW5rXCI+PGcgc3Ryb2tlPVwibm9uZVwiIHN0cm9rZS13aWR0aD1cIjFcIiBmaWxsPVwibm9uZVwiIGZpbGwtcnVsZT1cImV2ZW5vZGRcIj48ZyB0cmFuc2Zvcm09XCJ0cmFuc2xhdGUoLTUxMS4wMDAwMDAsIC0yMC4wMDAwMDApXCIgZmlsbD1cIiMwMDAwMDBcIj48Zz48cGF0aCBkPVwiTTU1Ni44NjksMzAuNDEgQzU1NC44MTQsMzAuNDEgNTUzLjE0OCwzMi4wNzYgNTUzLjE0OCwzNC4xMzEgQzU1My4xNDgsMzYuMTg2IDU1NC44MTQsMzcuODUyIDU1Ni44NjksMzcuODUyIEM1NTguOTI0LDM3Ljg1MiA1NjAuNTksMzYuMTg2IDU2MC41OSwzNC4xMzEgQzU2MC41OSwzMi4wNzYgNTU4LjkyNCwzMC40MSA1NTYuODY5LDMwLjQxIE01NDEsNjAuNjU3IEM1MzUuMTE0LDYwLjY1NyA1MzAuMzQyLDU1Ljg4NyA1MzAuMzQyLDUwIEM1MzAuMzQyLDQ0LjExNCA1MzUuMTE0LDM5LjM0MiA1NDEsMzkuMzQyIEM1NDYuODg3LDM5LjM0MiA1NTEuNjU4LDQ0LjExNCA1NTEuNjU4LDUwIEM1NTEuNjU4LDU1Ljg4NyA1NDYuODg3LDYwLjY1NyA1NDEsNjAuNjU3IE01NDEsMzMuODg2IEM1MzIuMSwzMy44ODYgNTI0Ljg4Niw0MS4xIDUyNC44ODYsNTAgQzUyNC44ODYsNTguODk5IDUzMi4xLDY2LjExMyA1NDEsNjYuMTEzIEM1NDkuOSw2Ni4xMTMgNTU3LjExNSw1OC44OTkgNTU3LjExNSw1MCBDNTU3LjExNSw0MS4xIDU0OS45LDMzLjg4NiA1NDEsMzMuODg2IE01NjUuMzc4LDYyLjEwMSBDNTY1LjI0NCw2NS4wMjIgNTY0Ljc1Niw2Ni42MDYgNTY0LjM0Niw2Ny42NjMgQzU2My44MDMsNjkuMDYgNTYzLjE1NCw3MC4wNTcgNTYyLjEwNiw3MS4xMDYgQzU2MS4wNTgsNzIuMTU1IDU2MC4wNiw3Mi44MDMgNTU4LjY2Miw3My4zNDcgQzU1Ny42MDcsNzMuNzU3IDU1Ni4wMjEsNzQuMjQ0IDU1My4xMDIsNzQuMzc4IEM1NDkuOTQ0LDc0LjUyMSA1NDguOTk3LDc0LjU1MiA1NDEsNzQuNTUyIEM1MzMuMDAzLDc0LjU1MiA1MzIuMDU2LDc0LjUyMSA1MjguODk4LDc0LjM3OCBDNTI1Ljk3OSw3NC4yNDQgNTI0LjM5Myw3My43NTcgNTIzLjMzOCw3My4zNDcgQzUyMS45NCw3Mi44MDMgNTIwLjk0Miw3Mi4xNTUgNTE5Ljg5NCw3MS4xMDYgQzUxOC44NDYsNzAuMDU3IDUxOC4xOTcsNjkuMDYgNTE3LjY1NCw2Ny42NjMgQzUxNy4yNDQsNjYuNjA2IDUxNi43NTUsNjUuMDIyIDUxNi42MjMsNjIuMTAxIEM1MTYuNDc5LDU4Ljk0MyA1MTYuNDQ4LDU3Ljk5NiA1MTYuNDQ4LDUwIEM1MTYuNDQ4LDQyLjAwMyA1MTYuNDc5LDQxLjA1NiA1MTYuNjIzLDM3Ljg5OSBDNTE2Ljc1NSwzNC45NzggNTE3LjI0NCwzMy4zOTEgNTE3LjY1NCwzMi4zMzggQzUxOC4xOTcsMzAuOTM4IDUxOC44NDYsMjkuOTQyIDUxOS44OTQsMjguODk0IEM1MjAuOTQyLDI3Ljg0NiA1MjEuOTQsMjcuMTk2IDUyMy4zMzgsMjYuNjU0IEM1MjQuMzkzLDI2LjI0NCA1MjUuOTc5LDI1Ljc1NiA1MjguODk4LDI1LjYyMyBDNTMyLjA1NywyNS40NzkgNTMzLjAwNCwyNS40NDggNTQxLDI1LjQ0OCBDNTQ4Ljk5NywyNS40NDggNTQ5Ljk0MywyNS40NzkgNTUzLjEwMiwyNS42MjMgQzU1Ni4wMjEsMjUuNzU2IDU1Ny42MDcsMjYuMjQ0IDU1OC42NjIsMjYuNjU0IEM1NjAuMDYsMjcuMTk2IDU2MS4wNTgsMjcuODQ2IDU2Mi4xMDYsMjguODk0IEM1NjMuMTU0LDI5Ljk0MiA1NjMuODAzLDMwLjkzOCA1NjQuMzQ2LDMyLjMzOCBDNTY0Ljc1NiwzMy4zOTEgNTY1LjI0NCwzNC45NzggNTY1LjM3OCwzNy44OTkgQzU2NS41MjIsNDEuMDU2IDU2NS41NTIsNDIuMDAzIDU2NS41NTIsNTAgQzU2NS41NTIsNTcuOTk2IDU2NS41MjIsNTguOTQzIDU2NS4zNzgsNjIuMTAxIE01NzAuODIsMzcuNjMxIEM1NzAuNjc0LDM0LjQzOCA1NzAuMTY3LDMyLjI1OCA1NjkuNDI1LDMwLjM0OSBDNTY4LjY1OSwyOC4zNzcgNTY3LjYzMywyNi43MDIgNTY1Ljk2NSwyNS4wMzUgQzU2NC4yOTcsMjMuMzY4IDU2Mi42MjMsMjIuMzQyIDU2MC42NTIsMjEuNTc1IEM1NTguNzQzLDIwLjgzNCA1NTYuNTYyLDIwLjMyNiA1NTMuMzY5LDIwLjE4IEM1NTAuMTY5LDIwLjAzMyA1NDkuMTQ4LDIwIDU0MSwyMCBDNTMyLjg1MywyMCA1MzEuODMxLDIwLjAzMyA1MjguNjMxLDIwLjE4IEM1MjUuNDM4LDIwLjMyNiA1MjMuMjU3LDIwLjgzNCA1MjEuMzQ5LDIxLjU3NSBDNTE5LjM3NiwyMi4zNDIgNTE3LjcwMywyMy4zNjggNTE2LjAzNSwyNS4wMzUgQzUxNC4zNjgsMjYuNzAyIDUxMy4zNDIsMjguMzc3IDUxMi41NzQsMzAuMzQ5IEM1MTEuODM0LDMyLjI1OCA1MTEuMzI2LDM0LjQzOCA1MTEuMTgxLDM3LjYzMSBDNTExLjAzNSw0MC44MzEgNTExLDQxLjg1MSA1MTEsNTAgQzUxMSw1OC4xNDcgNTExLjAzNSw1OS4xNyA1MTEuMTgxLDYyLjM2OSBDNTExLjMyNiw2NS41NjIgNTExLjgzNCw2Ny43NDMgNTEyLjU3NCw2OS42NTEgQzUxMy4zNDIsNzEuNjI1IDUxNC4zNjgsNzMuMjk2IDUxNi4wMzUsNzQuOTY1IEM1MTcuNzAzLDc2LjYzNCA1MTkuMzc2LDc3LjY1OCA1MjEuMzQ5LDc4LjQyNSBDNTIzLjI1Nyw3OS4xNjcgNTI1LjQzOCw3OS42NzMgNTI4LjYzMSw3OS44MiBDNTMxLjgzMSw3OS45NjUgNTMyLjg1Myw4MC4wMDEgNTQxLDgwLjAwMSBDNTQ5LjE0OCw4MC4wMDEgNTUwLjE2OSw3OS45NjUgNTUzLjM2OSw3OS44MiBDNTU2LjU2Miw3OS42NzMgNTU4Ljc0Myw3OS4xNjcgNTYwLjY1Miw3OC40MjUgQzU2Mi42MjMsNzcuNjU4IDU2NC4yOTcsNzYuNjM0IDU2NS45NjUsNzQuOTY1IEM1NjcuNjMzLDczLjI5NiA1NjguNjU5LDcxLjYyNSA1NjkuNDI1LDY5LjY1MSBDNTcwLjE2Nyw2Ny43NDMgNTcwLjY3NCw2NS41NjIgNTcwLjgyLDYyLjM2OSBDNTcwLjk2Niw1OS4xNyA1NzEsNTguMTQ3IDU3MSw1MCBDNTcxLDQxLjg1MSA1NzAuOTY2LDQwLjgzMSA1NzAuODIsMzcuNjMxXCI+PC9wYXRoPjwvZz48L2c+PC9nPjwvc3ZnPjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9XCJwYWRkaW5nLXRvcDogOHB4O1wiPiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiIGNvbG9yOiMzODk3ZjA7IGZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZToxNHB4OyBmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6NTUwOyBsaW5lLWhlaWdodDoxOHB4O1wiPiBWaXN1YWxpenphIHF1ZXN0byBwb3N0IHN1IEluc3RhZ3JhbTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9XCJwYWRkaW5nOiAxMi41JSAwO1wiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiZGlzcGxheTogZmxleDsgZmxleC1kaXJlY3Rpb246IHJvdzsgbWFyZ2luLWJvdHRvbTogMTRweDsgYWxpZ24taXRlbXM6IGNlbnRlcjtcIj48ZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI0Y0RjRGNDsgYm9yZGVyLXJhZGl1czogNTAlOyBoZWlnaHQ6IDEyLjVweDsgd2lkdGg6IDEyLjVweDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGVYKDBweCkgdHJhbnNsYXRlWSg3cHgpO1wiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI0Y0RjRGNDsgaGVpZ2h0OiAxMi41cHg7IHRyYW5zZm9ybTogcm90YXRlKC00NWRlZykgdHJhbnNsYXRlWCgzcHgpIHRyYW5zbGF0ZVkoMXB4KTsgd2lkdGg6IDEyLjVweDsgZmxleC1ncm93OiAwOyBtYXJnaW4tcmlnaHQ6IDE0cHg7IG1hcmdpbi1sZWZ0OiAycHg7XCI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9XCJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA1MCU7IGhlaWdodDogMTIuNXB4OyB3aWR0aDogMTIuNXB4OyB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVgoOXB4KSB0cmFuc2xhdGVZKC0xOHB4KTtcIj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPVwibWFyZ2luLWxlZnQ6IDhweDtcIj4gPGRpdiBzdHlsZT1cIiBiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA1MCU7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0OiAyMHB4OyB3aWR0aDogMjBweDtcIj48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT1cIiB3aWR0aDogMDsgaGVpZ2h0OiAwOyBib3JkZXItdG9wOiAycHggc29saWQgdHJhbnNwYXJlbnQ7IGJvcmRlci1sZWZ0OiA2cHggc29saWQgI2Y0ZjRmNDsgYm9yZGVyLWJvdHRvbTogMnB4IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVgoMTZweCkgdHJhbnNsYXRlWSgtNHB4KSByb3RhdGUoMzBkZWcpXCI+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT1cIm1hcmdpbi1sZWZ0OiBhdXRvO1wiPiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiIHdpZHRoOiAwcHg7IGJvcmRlci10b3A6IDhweCBzb2xpZCAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmlnaHQ6IDhweCBzb2xpZCB0cmFuc3BhcmVudDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGVZKDE2cHgpO1wiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0OiAxMnB4OyB3aWR0aDogMTZweDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGVZKC00cHgpO1wiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPVwiIHdpZHRoOiAwOyBoZWlnaHQ6IDA7IGJvcmRlci10b3A6IDhweCBzb2xpZCAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItbGVmdDogOHB4IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVkoLTRweCkgdHJhbnNsYXRlWCg4cHgpO1wiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvYT4gPHAgc3R5bGU9XCIgbWFyZ2luOjhweCAwIDAgMDsgcGFkZGluZzowIDRweDtcIj4gPGEgaHJlZj1cImh0dHBzOi8vd3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20vcC9DRndTQVVkaGVMeC8/dXRtX3NvdXJjZT1pZ19lbWJlZCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZ1wiIHN0eWxlPVwiIGNvbG9yOiMwMDA7IGZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZToxNHB4OyBmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6bm9ybWFsOyBsaW5lLWhlaWdodDoxN3B4OyB0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZTsgd29yZC13cmFwOmJyZWFrLXdvcmQ7XCIgdGFyZ2V0PVwiX2JsYW5rXCI+Q2FzdWFsIGxvb2tzIG9mIHRoZSB3ZWVrLCBhbHdheXMgd2VhcmluZyBAY2hpYXJhZmVycmFnbmljb2xsZWN0aW9uIG5ldyBiYWcsIGxpbmsgaW4gYmlvIPCfkpY8L2E+PC9wPiA8cCBzdHlsZT1cIiBjb2xvcjojYzljOGNkOyBmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmOyBmb250LXNpemU6MTRweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MTdweDsgbWFyZ2luLWJvdHRvbTowOyBtYXJnaW4tdG9wOjhweDsgb3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuOyBwYWRkaW5nOjhweCAwIDdweDsgdGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXI7IHRleHQtb3ZlcmZsb3c6ZWxsaXBzaXM7IHdoaXRlLXNwYWNlOm5vd3JhcDtcIj5VbiBwb3N0IGNvbmRpdmlzbyBkYSA8YSBocmVmPVwiaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9jaGlhcmFmZXJyYWduaS8/dXRtX3NvdXJjZT1pZ19lbWJlZCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZ1wiIHN0eWxlPVwiIGNvbG9yOiNjOWM4Y2Q7IGZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZToxNHB4OyBmb250LXN0eWxlOm5vcm1hbDsgZm9udC13ZWlnaHQ6bm9ybWFsOyBsaW5lLWhlaWdodDoxN3B4O1wiIHRhcmdldD1cIl9ibGFua1wiPiBDaGlhcmEgRmVycmFnbmkg4pyoPC9hPiAoQGNoaWFyYWZlcnJhZ25pKSBpbiBkYXRhOiA8dGltZSBzdHlsZT1cIiBmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmOyBmb250LXNpemU6MTRweDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MTdweDtcIiBkYXRldGltZT1cIjIwMjAtMDktMzBUMDg6NDM6MTkrMDA6MDBcIj4zMCBTZXQgMjAyMCBhbGxlIG9yZSAxOjQzIFBEVDwvdGltZT48L3A+PC9kaXY+PC9ibG9ja3F1b3RlPiA8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz1cIi8vd3d3Lmluc3RhZ3JhbS5jb20vZW1iZWQuanNcIj48L3NjcmlwdD4=

Cat eye nails: le idee da copiare

Volete scoprire se le unghie cat eye sono la nail art che fa per voi? Se potete sceglierle nelle vostre forme e colori preferiti? Se si adattano al vostro stile e alla vostra personalità? Date un’occhiata alle proposte più belle scovate sui social.