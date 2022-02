Il pigiama di Caterina Balivo ci fa sognare (già) la Primavera 2022

Sorridente e più in forma che mai Caterina Balivo si è mostrata ai suoi fan per le vie di Roma sfoggiando un outfit davvero particolare. La conduttrice televisiva – che sta diventando sempre più social – ha condiviso con i suoi follower su Instagram degli scatti che la immortalano con indosso un look unico: un pigiama di seta fucsia firmato Veronica Sgaravatti.

“Ehi febbraio, ti stavo aspettando tutta di fucsia vestita. Ti amo da sempre“, scrive sul suo profilo Caterina Balivo facendo incetta di like e commenti. Ma più che per febbraio, il suo meraviglioso pigiama di seta ci fa sognare già la Primavera 2022: con la sua nuance brillante e molto glam, questo capo ci fa pensare subito al tiepido sole primaverile.

Il capo si compone di una morbida blusa con bottoni abbinata ad un paio di meravigliosi pantaloni a palazzo. Un look molto confortevole che però non rinuncia alla quota chic e trendy. Sopra al pigiama, la conduttrice tv vi ha abbinato una maxi pelliccia tortora molto avvolgente, che Caterina Balivo ha lasciato posata sulle spalle in modo molto casuale. Ai piedi delle ciabattine fucsia, della stessa tonalità del pigiama. Capelli mossi e gioielli (una meravigliosa collana e diversi anelli alle dita) completano il suo outfit.

Un look davvero unico nel suo genere, che richiama un trend Anni ’60 che fu lanciato per la prima volta a Palazzo Pitti dalla principessa Irene Galitzine. Il look conquistò tutti creando il mito del “pigiama palazzo” come fu ribattezzato poi da Diana Vreeland. E Caterina Balivo, con il suo look (fucsia) che ci fa viaggiare nel tempo, è semplicemente divina.