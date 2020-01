Catherine Zeta-Jones: congratulazioni via social all’amica Renée Zellweger

Domenica scorsa le due storiche protagoniste di Chicago Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger sono apparse di nuovo insieme in occasione dei SAG Awards. Dopo aver lavorato insieme nel 2002 sul set del film di successo, le attrici hanno instaurato un bel rapporto di amicizia e a distanza di anni sono ancora molto unite.

La Zellweger si è accaparrata il premio come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in Judy e l’amica ha colto l’occasione per lanciarle un messaggio di congratulazioni via social. Nella foto condivisa su Instagram le due colleghe sono immortalate mentre si abbracciano sorridenti sul red carpet. Le parole a corredo dell’immagine sono piene di affetto ed orgoglio: “Faccio le congratulazioni alla mia cara amica Renée per tutto il tuo successo con Judy. È stato fantastico guardarti!“.

La Zeta-Jones ha partecipato alla cerimonia di premiazione insieme al marito Michael Douglas: i due si sono mostrati sempre sorridenti mentre chiacchieravano con amici e colleghi famosi tra cui Jennifer Lopez. Prima della serata, l’attrice ha anche condiviso un video in cui viaggia in automobile con il marito verso lo Shrine Auditorium di Los Angeles e si congratula con tutti gli attori nominati: “In macchina!!! Complimenti a tutti i nominati stasera ai premi Screen Actors Guild“.

Intanto Catherine è uscita momentaneamente dalla scene cinematografiche e si è presa del tempo per riflettere sulla sua carriera. In uno dei suoi ultimi post ha condiviso una vecchia intervista, commentandola con parole significative: “Era del 1991, prima ancora che venissi negli Stati Uniti per recitare! Anche da bambina sapevo cosa volevo fare e ho fatto tutto il possibile per realizzare i miei sogni. Spero che tutti usiate questo come un meraviglioso promemoria per credere sempre in voi stessi e nei vostri sogni“.