Chi è Catia Franchi, dama del trono over di Uomini e Donne

Catia Franchi, sorella della celebre stilista italiana Elisabetta Franchi, fondatrice dell’omonimo marchio di moda, nel 2022 si è fatta conoscere anche come volto di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Sulla dama del trono over, anche lei impegnata a livello professionale nel settore fashion, si hanno ancora pochissime informazioni. Catia, infatti, non rende note la sua età e la data di nascita, ma si ipotizza che, come la sorella minore, sia nata a Bologna.

La donna ha due figli a cui è molto legata: Naomi, che lavora come lei per l’azienda della zia, e Milos Michelini.

Proprio la secondogenita, Naomi, qualche tempo fa è stata protagonista di alcuni rumor che la vedevano coinvolta in un flirt con Tomaso Trussardi, dopo la rottura dell’uomo con Michelle Hunziker. La ragazza, assistente della famosa sia, ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale con l’ex marito della conduttrice svizzera. Comunque sembrerebbe che tra i due ci sia una forte amicizia.

Tra il pubblico del programma di Canale 5, Catia Franchi ha mostrato il suo temperamento determinato, parlando senza peli sulla lingua. Nel corso della puntata del 28 aprile, al centro dello studio, è stata protagonista di uno scontro acceso con Biagio di Maro, con cui era uscita a cena. È in merito alla scelta del luogo che la dama ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno infervorato il pubblico. Biagio, infatti, aveva promesso di portarla a mangiare sushi, per poi cambiare idea e scegliere una pizzeria d’asporto. Una scelta che ha scatenato la dura reazione di Catia che, nello studio di Uomini e Donne, ha puntato il dito contro il cavaliere del trono over: