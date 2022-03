Basta dare un’occhiata veloce al profilo Instagram di Federica Panicucci per trovare look ed outfit adatti ad ogni occasione. La conduttrice televisiva, infatti, ama condividere con i suoi follower i capi più belli del suo guardaroba, mettendo in mostra il suo stile elegante e senza tempo, che va dai completi agli abiti da sera, passando per le maxi felpe e i pantaloni a palazzo. E l’ultimo scatto condiviso è perfettamente in linea con i suoi migliori look.

Questa volta, la presentatrice di Mattino Cinque, si è mostrata sorridente e sensuale con indosso un tubino nero di Elisabetta Franchi molto audace. Un capo senza tempo e molto elegante che racconta (anche) una storia. “Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza“, ha scritto Panicucci a corredo del post che la vede in posa mentre sfoggia il meraviglioso capo.

Il tubino fa parte della collezione di Elisabetta Franchi, è nero e molto aderente; presenta uno scollo geometrico e maniche a 3/4 che avvolgono sensualmente le spalle e la lunghezza è midi, appena sotto al ginocchio. Il tessuto mette in evidenza la silhouette della conduttrice, mentre le decolleté nere, a punta e con tacco a spillo, slanciano la figura.

Il tubino richiama il modello total black indossato da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, che può essere considerato un vero e proprio cult nel mondo della moda (nonché un must have nei nostri guardaroba). Del resto si tratta di un capo speciale, non solo perché iconico, ma anche perché molto versatile.

Si può indossare nella sua ‘versione classica’, con decolleté o sandali gioiello, impreziosito da uno scialle; ma può essere anche ‘stemperato’ con uno stivaletto, reso sportivo da un maxi maglione o un cardigan colorato. Insomma, un capo senza tempo che non può mancare nei nostri guardaroba, Federica Panicucci docet.