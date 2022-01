È il momento di cambiare casa per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, sempre più affiatata, è pronta a compiere lo step successivo, la convivenza, e hanno trovato un posto adatto dove costruire il loro nido d’amore. E mentre aspettano che i lavori per rendere il suddetto nido d’amore pronto siano terminati, Chechu condivide con i suoi follower scatti dei numerosi sopralluoghi effettuati. E nell’ultimo, la piccola di casa Rodriguez, ci ha fatto una sorpresa graditissima.

Nella foto, che la vede in una stanza circondata da pittura fresca e teli stesi a proteggere il pavimento, l’influencer argentina ha sfoggiato una borsa Chanel semplicemente meravigliosa. Un accessorio evergreen della maison di Coco che ci accompagna verso la primavera lasciandosi alle spalle il grigiore dell’inverno appena trascorso.

La borsa in questione è una Chanel 11.12, nera, realizzata in misura media con la classica tracolla a catena, che permette di indossarla comodamente senza rinunciare allo stile. Anche la dimensione dell’accessorio lo rende l’ideale per giornate più impegnative, quando in borsa bisogna mettere più del portafoglio visto che si starà via a lungo. Il modello è un evergreen, un accessorio che ha il potere di catturarci con il suo fascino discreto e senza tempo.

Nello scatto vediamo che Cecilia Rodriguez l’ha abbinato ad un outfit molto semplice, che non può che mettere ancora più in risalto l’accessorio. Chechu, infatti, indossa un trench chiaro oversize lasciato aperto che mostra un maglione giallo cropperd e lavorato a trecce; sotto, un paio di pantaloni di pelle ampi e a uno stivaletto nero con suola platform a slanciare la figura. Il tocco in più? Il basco alla francese che completa questo outfit unico.