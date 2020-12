Capire come idratare correttamente la pelle con prodotti e rimedi naturali è la soluzione più adatta non solo per chi ha un’epidermide sensibile e soffre di allergie, arrossamenti, irritazioni, ma anche per chi ha a cuore anche la salute dell’ambiente, oltre che la propria.

I prodotti naturali, infatti, con un INCI green, rispettano l’ambiente con un occhio particolare alla provenienza degli ingredienti e al processo produttivo, che deve ridurre al massimo inquinamento, produzione di imballaggi, emissioni dannose.

I rimedi naturali, invece, sono le soluzioni fai da te della nonna che utilizzano ingredienti naturali e che possono essere reperibili in dispensa o, al massimo, in erboristeria.

Insomma, proposte che guardano al risultato beauty senza dimenticare l’etica del percorso. I brand di prodotti naturali sono sempre più diffusi, certificati, amati, e trovano ormai spazio anche nella grande distribuzione, non si fa più fatica nel reperirli come accadeva solo qualche anno fa. D’altro canto sono anche moltissime le persone che si sono convertite ai rimedi naturali fai da te. Un po’ per la voglia di conoscere tutte le materie prime di ciò che “ci si spalma addosso”, un po’ per il divertimento, grazie a tutorial e ricette, di realizzare da sé i prodotti alla base della propria beauty routine.

Naturalmente, è importante sottolineare che i prodotti e i rimedi naturali non sono adatti a chi ha esigenze specifiche, problematiche o patologie che vanno trattate con formulazioni ad hoc.

Come idratare (correttamente) la pelle con prodotti e rimedi naturali?

È possibile idratare la pelle in maniera corretta ed efficace con prodotti e rimedi naturali. Il punto di partenza è conoscere la propria pelle: è secca, è delicata, è grassa? Per ogni tipologia, infatti, ci sono le soluzioni adatte. Bisogna idratare la pelle del viso o del corpo? Una volta risposto a queste domande e trovato i rimedi o le creme adatte, è possibile provarli per vedere se rispondono alle vostre esigenze.

Come nel caso dei prodotti più commerciali, i risultati si vedono col tempo, quindi è necessario essere pazienti e costanti nell’applicazione.

Rimedi fai da te per idratare la pelle

La maggior parte dei rimedi fai da te per idratare la pelle è formulata con gli stessi ingredienti. In generale, tra i più utilizzati troviamo:

Con essi si possono confezionare creme idratanti per il viso, per il corpo, burri di cacao per labbra, maschere idratanti e nutrienti per il viso. È bene sottolineare come la maggioranza delle ricette può essere conservata al massimo per due o tre giorni per essere utilizzata, e che gli ingredienti devono essere sempre di ottima qualità e freschi.

Prodotti naturali per idratare la pelle

Le migliori marche di prodotti naturali per la beauty routine propongono idratanti per tutti i tipi di pelle, per il viso e il corpo. Nella scelta è fondamentale la lettura dell’etichetta, degli ingredienti, cioè dell’INCI. Un aiuto arriva dalle certificazioni che attestano che i prodotti rientrano effettivamente tra i cosmetici biologici.

Le certificazioni sono moltissime, Tra le più importanti troviamo: